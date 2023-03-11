https://ria.ru/20230311/es-1857161854.html

ЕС и США продолжат работу над энергобезопасностью Европы

ЕС и США продолжат работу над энергобезопасностью Европы - РИА Новости, 11.03.2023

ЕС и США продолжат работу над энергобезопасностью Европы

США и ЕС продолжат работу по обеспечению энергетической безопасности Европы путем диверсификации источников, говорится в совместном заявлении по итогам... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T00:28

2023-03-11T00:28

2023-03-11T01:00

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. США и ЕС продолжат работу по обеспечению энергетической безопасности Европы путем диверсификации источников, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Джо Байдена."Мы продолжим совместную работу по повышению энергетической безопасности Европы за счет диверсификации источников, снижения потребления энергии и снижения зависимости Европы от ископаемого топлива", - указывается в документе.Сообщается также, что в рамках этой работы будет проводиться "координация для поддержки энергетической безопасности Украины посредством ее дальнейшей интеграции в энергетические рынки Европы".Также достигнута договоренность "инвестировать в экономику экологически чистой энергии, включая аккумуляторы для электромобилей и чистый водород".США и ЕС будут совместно работать по стимулированию и координированию программ, связанных с развитием чистой энергетики "для их взаимного усиления".

https://ria.ru/20230311/akkumulyatory-1857162818.html

https://ria.ru/20230311/vstrecha-1857160880.html

сша

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в мире, сша, евросоюз, европа, украина, урсула фон дер ляйен, джо байден, еврокомиссия