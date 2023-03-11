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ЕС и США продолжат работу над энергобезопасностью Европы - РИА Новости, 11.03.2023
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00:28 11.03.2023 (обновлено: 01:00 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/es-1857161854.html
ЕС и США продолжат работу над энергобезопасностью Европы
ЕС и США продолжат работу над энергобезопасностью Европы - РИА Новости, 11.03.2023
ЕС и США продолжат работу над энергобезопасностью Европы
США и ЕС продолжат работу по обеспечению энергетической безопасности Европы путем диверсификации источников, говорится в совместном заявлении по итогам... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T00:28
2023-03-11T01:00
в мире
сша
евросоюз
европа
украина
урсула фон дер ляйен
джо байден
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. США и ЕС продолжат работу по обеспечению энергетической безопасности Европы путем диверсификации источников, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Джо Байдена."Мы продолжим совместную работу по повышению энергетической безопасности Европы за счет диверсификации источников, снижения потребления энергии и снижения зависимости Европы от ископаемого топлива", - указывается в документе.Сообщается также, что в рамках этой работы будет проводиться "координация для поддержки энергетической безопасности Украины посредством ее дальнейшей интеграции в энергетические рынки Европы".Также достигнута договоренность "инвестировать в экономику экологически чистой энергии, включая аккумуляторы для электромобилей и чистый водород".США и ЕС будут совместно работать по стимулированию и координированию программ, связанных с развитием чистой энергетики "для их взаимного усиления".
https://ria.ru/20230311/akkumulyatory-1857162818.html
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в мире, сша, евросоюз, европа, украина, урсула фон дер ляйен, джо байден, еврокомиссия
В мире, США, Евросоюз, Европа, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, Еврокомиссия
ЕС и США продолжат работу над энергобезопасностью Европы

ЕС и США будут работать над энергобезопасностью Европы путем диверсификации источников

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета в Брюсселе
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. США и ЕС продолжат работу по обеспечению энергетической безопасности Европы путем диверсификации источников, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Джо Байдена.
"Мы продолжим совместную работу по повышению энергетической безопасности Европы за счет диверсификации источников, снижения потребления энергии и снижения зависимости Европы от ископаемого топлива", - указывается в документе.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
США и ЕС хотят заключить соглашение по критически важному сырью
00:56
Сообщается также, что в рамках этой работы будет проводиться "координация для поддержки энергетической безопасности Украины посредством ее дальнейшей интеграции в энергетические рынки Европы".
Также достигнута договоренность "инвестировать в экономику экологически чистой энергии, включая аккумуляторы для электромобилей и чистый водород".
США и ЕС будут совместно работать по стимулированию и координированию программ, связанных с развитием чистой энергетики "для их взаимного усиления".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Урсула фон дер Ляйен раскрыла итоги встречи с Байденом
00:13
 
В миреСШАЕвросоюзЕвропаУкраинаУрсула фон дер ЛяйенДжо БайденЕврокомиссия
 
 
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