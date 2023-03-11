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ВСУ в Артемовске перевозят боеприпасы в машинах медицинской помощи
ВСУ в Артемовске перевозят боеприпасы в машинах медицинской помощи - РИА Новости, 11.03.2023
ВСУ в Артемовске перевозят боеприпасы в машинах медицинской помощи
Украинские силовики в Артемовске нарушают международные конвенции и перевозят боеприпасы и солдат на машинах скорой помощи, рассказал РИА Новости подполковник... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T07:33
2023-03-11T07:33
2023-03-11T09:04
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
луганская народная республика
киев
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 11 мар — РИА Новости. Украинские силовики в Артемовске нарушают международные конвенции и перевозят боеприпасы и солдат на машинах скорой помощи, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, объективный контроль выявил нецелевое использование специального медицинского транспорта, отмеченного красным крестом."На данных автомобилях украинские боевики перевозят боеприпасы для подразделений, а также идет перемещение личного состава по населенному пункту", — сказал собеседник агентства.Накануне Марочко сообщил, что командование ВСУ продолжает наращивать группировку в Артемовске, стремясь избежать полного окружения города. По его мнению, украинские войска могут готовиться как к обороне, так и к наступлению.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Сейчас там ведутся ожесточенные бои. По последним данным, российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет снабжение ВСУ.
https://ria.ru/20230310/artemovsk-1857134243.html
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безопасность, артемовск, луганская народная республика, киев, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Луганская Народная Республика, Киев, Андрей Марочко
ВСУ в Артемовске перевозят боеприпасы в машинах медицинской помощи
Марочко: силовики Киева в Артемовске перевозят боеприпасы в машинах медицинской помощи