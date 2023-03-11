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В Испании более 2000 человек приняли участие в акции поддержки России
В Испании более 2000 человек приняли участие в акции поддержки России - РИА Новости, 12.03.2023
В Испании более 2000 человек приняли участие в акции поддержки России
Более 2 тысяч человек вышли на улицы испанского города Бильбао в рамках марша в поддержку России, сообщил в субботу РИА Новости представитель баскской платформы РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-11T23:57
2023-03-11T23:57
2023-03-12T00:44
в мире
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бильбао
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МАДРИД, 11 мар - РИА Новости. Более 2 тысяч человек вышли на улицы испанского города Бильбао в рамках марша в поддержку России, сообщил в субботу РИА Новости представитель баскской платформы "Нет НАТО". "Россия стремится к миру с 2014 года. Но Запад не оставляет России другого выхода. По этой причине мы выражаем нашу солидарность с Москвой", - сказал он. Протестующие, которые в конце своего марша по центру города повесили флаги России, ЛНР и ДНР на здание мэрии Бильбао, среди прочего выступили против стратегии НАТО, военной поддержки Киева и увеличения военных бюджетов европейских стран, требуя перераспределения этих ресурсов на социальные расходы и поддержку населения из-за роста цен на электроэнергию, основные продукты и услуги. "С одной стороны, мы подчеркиваем свое сочувствие людям, находящимся на Донбассе. С другой стороны, мы обращаем особое внимание на то, что экономическая ситуация в Европе становится все хуже и хуже. Каждый человек, который ходит в супермаркет, может почувствовать это бремя. И виноват в этом Североатлантический альянс, который играет с Евросоюзом как с марионеткой", - сказал один из организаторов марша. Он подчеркнул, что несмотря на то, что в 1986 году страна Басков проголосовала против участия в НАТО, население этого автономного сообщества продолжает несправедливо платить за последствия политики Мадрида. "Политика ЕС должна поменяться кардинальным образом. Мы не голосовали ни за (главу Еврокомиссии – ред.) Урсулу фон дер Ляйен, ни за (верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности) Жозепа Борреля, у них нет никакой легитимности над нами", - считает организатор марша.
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в мире, россия, бильбао, испания, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, жозеп боррель, еврокомиссия
В мире, Россия, Бильбао, Испания, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО, Жозеп Боррель, Еврокомиссия
В Испании более 2000 человек приняли участие в акции поддержки России
В Бильбао в Испании более 2000 человек приняли участие в акции поддержки России