https://ria.ru/20230310/zerno-1856902355.html

Страны Африки увеличивают закупки пшеницы из России, сообщили в РЗС

Страны Африки увеличивают закупки пшеницы из России, сообщили в РЗС - РИА Новости, 10.03.2023

Страны Африки увеличивают закупки пшеницы из России, сообщили в РЗС

Государства африканского континента увеличивают закупки пшеницы из РФ, факторы поддержки - расчеты в рублях и конкурентноспособность российской продукции,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T05:31

2023-03-10T05:31

2023-03-10T05:31

россия

египет

пакистан

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Государства африканского континента увеличивают закупки пшеницы из РФ, факторы поддержки - расчеты в рублях и конкурентноспособность российской продукции, сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. По оценке РЗС, в феврале на экспорт из РФ ушло 3,7 миллиона тонн зерновых культур, на 35,4% больше, чем в феврале 2022 года - в том числе отгрузки пшеницы выросли на 37,6%, до 3,05 миллиона тонн. Достаточно активно шли ее отгрузки и в начале следующего месяца - например, с 1 по 5 марта выросли на 86%, до 730 тысяч тонн, направления - Египет, Пакистан, Алжир, Кения, а также Турция. "В этом сезоне (2022-2023 сельскохозяйственного года, начиная с 1 июля - ред.) у нас очень активно закупаются Пакистан, Садовская Аравия, Бангладеш – это страны, в которые мы в феврале прошлого года не отгружали пшеницу", - говорит Тюрина. Например, в Пакистан из РФ в феврале ушло порядка 300 тысяч тонн российской пшеницы, в Саудовскую Аравию – более 200 тысяч тонн, в Бангладеш – почти 200 тысяч тонн, уточнила эксперт. "Возможно, на росте отгрузок сказывается еще и то, что с основными нашими покупателями - Турцией, Египтом - мы начинаем проводить расчеты в рублях", - говорит Тюрина. Она также напомнила об активных февральских закупках со стороны Алжира – порядка 60 тысяч тонн; в том же месяце прошлого года пшеница из РФ в эту страну не отгружалась. Потенциал после февраля"В принципе спрос на российскую пшеницу достаточно высокий. Если посмотреть по странам - очень активно закупают крупные импортеры: например, в феврале поставки в Египет выросли в 4 раза, до более 1 миллиона тонн. В Турцию тоже выросли, но менее значительно - на 8,4%, до 475 тысяч тонн; отчасти повлияли зерновая сделка и землетрясение", - пояснила Тюрина. Исходя из оценки РЗС экспортного потенциала российской пшеницы - 18 миллионов тонн до конца сезона (до 31 июня 2023 года), ежемесячные отгрузки этой продукции в оставшуюся часть сезона должны составлять порядка 4,5 миллиона тонн, говорит Тюрина, пока не подтверждая, что будет именно так. "Не могу сказать пока, выберем мы этот объем или нет. Хотя спрос устойчивый, и продаем больше, чем в прошлом сезоне, вмешиваются и другие факторы – и геополитика, и природные катаклизмы. Снижаются и цены на пшеницу (поставка FOB, 12,5% протеина, 4-й класс - ред.): и хотя конкурентоспособность российской достаточно хорошая - минус 4 доллара против европейской - на 6 марта прошлого года дисконт был 50 долларов. А здесь еще и высокая экспортная пошлина", - заметила эксперт. Аналитический центр "Совэкон" в прошлую пятницу понизил прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне 2022-2023 сельхозгода на 0,1 миллиона тонн, до 44,1 миллиона тонн, включая экспортный потенциал в 14,8 миллиона тонн с 1 марта до конца сезона. По мнению экспертов "Совэкона", для увеличения объема поставок необходимо существенное снижение цен на внутреннем рынке, но пока это непростая задача: многие фермеры предпочитают продавать не пшеницу, а другие культуры, в первую очередь - подсолнечник, чтобы покрыть свои денежные потребности. Минсельхоз 1 марта сообщал, что целевой показатель по экспорту из РФ зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году составляет порядка 60 миллионов тонн; экспортный потенциал по пшенице ранее оценивался в 39,5 миллиона тонн.

https://ria.ru/20230307/zerno-1856426362.html

https://ria.ru/20230224/soglashenie-1854074732.html

россия

египет

пакистан

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россия, египет, пакистан, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)