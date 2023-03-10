https://ria.ru/20230310/zaes-1856952973.html

Ситуация с ЗАЭС напряженная, рассказали в "Росэнергоатоме"

Ситуация с ЗАЭС напряженная, рассказали в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 10.03.2023

Ситуация с ЗАЭС напряженная, рассказали в "Росэнергоатоме"

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа назвал напряженной ситуацию, связанную с Запорожской атомной электростанцией. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:35

2023-03-10T11:35

2023-03-10T11:35

энергодар

россия

днепр (город)

сергей шойгу

запорожская аэс

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа назвал напряженной ситуацию, связанную с Запорожской атомной электростанцией. "Ситуация напряженная, во многом она связана с линиями электропитания станции и выведения сгенерированной энергии. Поэтому мы, Российская Федерация, не желая рисковать, не желая дать им (украинской стороне – ред.) возможность устроить инцидент, который может привести потом к последствиям, поддерживаем ситуацию как бы "в режиме ожидания", - заявил он РИА Новости. Карчаа пояснил, что два реактора станции, первый и третий, в ремонте, а второй и четвертый - в режиме холодного останова. "А пятый-шестой мы запустили в режиме горячего останова, что приводит к генерации тепла, очень важного для станции, потому что на станции очень много завязано на пар - это и парогенераторы, и турбины, которые должны омываться именно паром", - рассказал собеседник агентства. "Ну и плюсом этот режим горячего останова сыграл роль для отопления города, потому что пришлось в срочном порядке спасать ситуацию размещения модульных блочных котельных. Но тот факт, что два реактора работают в режиме горячего останова и давали тепло, направлявшееся в систему теплообеспечения — это облегчило задачу", - отметил Карчаа. "Обстановка напряженная, конечно это не прибавляет настроения, но это тоже их цель, кстати, — расшатать морально-психологическое состояние внутри коллектива", - добавил он. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230310/zaes-1856943722.html

https://ria.ru/20230310/zaes-1856933764.html

энергодар

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

энергодар, россия, днепр (город), сергей шойгу, запорожская аэс, безопасность