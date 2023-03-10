https://ria.ru/20230310/zaes-1856927947.html

Росэнергоатом предупредил о рисках для ЗАЭС из-за провокаций Киева

Росэнергоатом предупредил о рисках для ЗАЭС из-за провокаций Киева - РИА Новости, 10.03.2023

Росэнергоатом предупредил о рисках для ЗАЭС из-за провокаций Киева

Провокации Киева в отношении Запорожской атомной электростанции несут риск для ядерной безопасности, заявил РИА Новости советник гендиректора концерна... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:10

2023-03-10T10:10

2023-03-10T10:10

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Провокации Киева в отношении Запорожской атомной электростанции несут риск для ядерной безопасности, заявил РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Ранее сообщалось, что со стороны Украины была прекращена подача электроэнергии на ЗАЭС. Позже советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сказал РИА Новости, что электроснабжение восстановлено. "Это нештатная обстановка. Система защиты срабатывает, питание уже осуществляется через дизель-генераторы. Но если автоматика даст сбой? Риск этого достаточно высокий. Мы помним, как в ноябре они ударили сначала по линиям, в результате чего отключилось электропитание, а потом удар был нанесен по дизель-генератору. И что в этой ситуации? Это риск, и очень серьезный. Я не могу назвать это реальной угрозой, потому что, как правило, специалистам высокого уровня (которые работают на ЗАЭС – ред.) удается не допустить перерастания риска в угрозу. Но это риск, который может привести к весьма печальным результатам", - сказал собеседник агентства. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230310/energodar-1856917173.html

https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856880482.html

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