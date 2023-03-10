Киев использует ситуацию с ЗАЭС для шантажа, заявили в "Росэнергоатоме"
Советник главы "Росэнергоатома" Карчаа: создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС буксует
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВторой энергоблок Запорожской атомной электростанции
Второй энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Киев использует ситуацию вокруг Запорожской атомной станции как инструмент шантажа в вопросе создания демилитаризованной зоны, заявил РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Почему у нас буксовала тема с созданием зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС? Да потому что они ее увязывали сначала с обменом пленных, а затем демилитаризацией, как собственно самой атомной станции, так и Энергодара. То есть, это был откровенный шантаж: "а иначе будем наносить удары". Вот так они беспокоятся о ядерной безопасности", - сказал собеседник агентства.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.