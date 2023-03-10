https://ria.ru/20230310/zaes-1856921112.html

Киев использует ситуацию с ЗАЭС для шантажа, заявили в "Росэнергоатоме"

Киев использует ситуацию с ЗАЭС для шантажа, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 10.03.2023

Киев использует ситуацию с ЗАЭС для шантажа, заявили в "Росэнергоатоме"

Киев использует ситуацию вокруг Запорожской атомной станции как инструмент шантажа в вопросе создания демилитаризованной зоны, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T09:35

2023-03-10T09:35

2023-03-10T09:36

энергодар

киев

россия

сергей шойгу

запорожская аэс

росэнергоатом

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Киев использует ситуацию вокруг Запорожской атомной станции как инструмент шантажа в вопросе создания демилитаризованной зоны, заявил РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Почему у нас буксовала тема с созданием зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС? Да потому что они ее увязывали сначала с обменом пленных, а затем демилитаризацией, как собственно самой атомной станции, так и Энергодара. То есть, это был откровенный шантаж: "а иначе будем наносить удары". Вот так они беспокоятся о ядерной безопасности", - сказал собеседник агентства. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230310/zaes-1856913453.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230310/kamysh-1856920379.html

энергодар

киев

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

энергодар, киев, россия, сергей шойгу, запорожская аэс, росэнергоатом, безопасность