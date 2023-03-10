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Киев использует ситуацию с ЗАЭС для шантажа, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 10.03.2023
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09:35 10.03.2023 (обновлено: 09:36 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/zaes-1856921112.html
Киев использует ситуацию с ЗАЭС для шантажа, заявили в "Росэнергоатоме"
Киев использует ситуацию с ЗАЭС для шантажа, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 10.03.2023
Киев использует ситуацию с ЗАЭС для шантажа, заявили в "Росэнергоатоме"
Киев использует ситуацию вокруг Запорожской атомной станции как инструмент шантажа в вопросе создания демилитаризованной зоны, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:35
2023-03-10T09:36
энергодар
киев
россия
сергей шойгу
запорожская аэс
росэнергоатом
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Киев использует ситуацию вокруг Запорожской атомной станции как инструмент шантажа в вопросе создания демилитаризованной зоны, заявил РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Почему у нас буксовала тема с созданием зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС? Да потому что они ее увязывали сначала с обменом пленных, а затем демилитаризацией, как собственно самой атомной станции, так и Энергодара. То есть, это был откровенный шантаж: "а иначе будем наносить удары". Вот так они беспокоятся о ядерной безопасности", - сказал собеседник агентства. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230310/zaes-1856913453.html
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энергодар, киев, россия, сергей шойгу, запорожская аэс, росэнергоатом, безопасность
Энергодар, Киев, Россия, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Безопасность
Киев использует ситуацию с ЗАЭС для шантажа, заявили в "Росэнергоатоме"

Советник главы "Росэнергоатома" Карчаа: создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС буксует

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВторой энергоблок Запорожской атомной электростанции
Второй энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Второй энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Киев использует ситуацию вокруг Запорожской атомной станции как инструмент шантажа в вопросе создания демилитаризованной зоны, заявил РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Почему у нас буксовала тема с созданием зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС? Да потому что они ее увязывали сначала с обменом пленных, а затем демилитаризацией, как собственно самой атомной станции, так и Энергодара. То есть, это был откровенный шантаж: "а иначе будем наносить удары". Вот так они беспокоятся о ядерной безопасности", - сказал собеседник агентства.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
"Росэнергоатом" опроверг обвинения Киева в нарушении энергоснабжения ЗАЭС
Вчера, 08:47
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Дым от пожара в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
"Росэнергоатом": ВСУ подожгли камыш в Энергодаре
Вчера, 09:30
 
ЭнергодарКиевРоссияСергей ШойгуЗапорожская АЭСРосэнергоатомБезопасность
 
 
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