https://ria.ru/20230310/yugra-1856996127.html

Первые экскурсии на комплексе "Барсова гора" в Югре начнутся в марте

Первые экскурсии на комплексе "Барсова гора" в Югре начнутся в марте - РИА Новости, 10.03.2023

Первые экскурсии на комплексе "Барсова гора" в Югре начнутся в марте

Первые экскурсии на территории природно-археологического комплекса "Барсова гора" Ханты-Мансийского автономного округа – Югры начнутся уже в марте, сообщил... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:29

2023-03-10T13:29

2023-03-10T13:29

ханты-мансийский автономный округ

новости - туризм

туризм

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Первые экскурсии на территории природно-археологического комплекса "Барсова гора" Ханты-Мансийского автономного округа – Югры начнутся уже в марте, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Музейно-туристический комплекс "Барсова гора" площадью 17 квадратных километров открылся в ноябре 2022 года, он включает в себя туристическую тропу "ЧелоВечность" протяженностью порядка 2,5 километра и 15 природных и археологических локаций. Возраст Барсовой Горы как объекта геологического наследия составляет более 200 тысяч лет. Находки с этой территории хранятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Стокгольма. "В конце марта специалисты НПЦ "Барсова Гора" планируют запустить первые экскурсии. Также скоро заработает сайт, где желающие смогут ознакомиться с описанием каждой экскурсии и оставить заявку в электронном виде. Для посетителей предусмотрят льготы, бесплатные дни и часы посещения. Платные экскурсии можно будет посетить по Пушкинской карте. Для школьников Сургутского района экскурсии сделают бесплатными", - написал Трубецкой в своем телеграм-канале. По данным властей, в 2023 году планируется реализовать второй и третий этапы благоустройства туристической тропы. Из бюджета Сургутского района на завершение работ по благоустройству тропы будет направлено 98,5 миллиона рублей. "Ищем подрядчика, который готов зайти к нам на площадку и выполнить качественно и в срок все необходимые работы по завершению строительства тропы. Документы готовы и размещены на площадке, мы ждем надежного партнера. В рамках второго и третьего этапа реализации проекта мы планируем, что наша тропа станет больше на 1,5 километра и на ней появятся две интересных смотровых площадки с высоких выгодных точек, которые открывают живописный вид на протоку Микишина с одной стороны, а с другой - на мост через Обь. Там будет еще установлен ряд современных технических средств, которые позволят создать интересную атмосферу и станут сюрпризом для посетителей", - уточнила журналистам заместитель начальника управления культуры администрации Сургутского района Ольга Шабалина. Функциональной и смысловой доминантой туристического комплекса должен стать музей "Барсова Гора", где будут храниться артефакты, найденные на территории урочища, и фондохранилище. Общая стоимость проекта на сегодняшний день составляет порядка 500 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220611/barsy-1794544985.html

https://ria.ru/20221029/muzei-1827608056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, туризм, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ