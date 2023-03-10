https://ria.ru/20230310/yandeks-1857037333.html

"Яндекс" перевел сотрудников на гибридный режим работы

"Яндекс" перевел сотрудников на гибридный режим работы - РИА Новости, 10.03.2023

"Яндекс" перевел сотрудников на гибридный режим работы

Гибридный режим станет основным в "Яндексе", при этом работать из офиса можно будет не только из России, но и в любом из международных хабов компании, сообщили... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:22

2023-03-10T15:22

2023-03-10T16:07

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Гибридный режим станет основным в "Яндексе", при этом работать из офиса можно будет не только из России, но и в любом из международных хабов компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Как мы говорили ранее, гибридный режим станет основным для всех сотрудников "Яндекса". Из офиса нужно будет работать 2-3 дня в неделю", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что при этом сотрудники смогут выбрать для работы любой из офисов "Яндекса" в России или в международном хабе (например, в Казахстане, Армении, Сербии или Турции). Также для некоторых случаев будет доступен удаленный режим.

https://ria.ru/20230310/nadzor-1856946075.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новости компаний - экономика, технологии, яндекс, россия, общество