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"Яндекс" перевел сотрудников на гибридный режим работы - РИА Новости, 10.03.2023
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15:22 10.03.2023 (обновлено: 16:07 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/yandeks-1857037333.html
"Яндекс" перевел сотрудников на гибридный режим работы
"Яндекс" перевел сотрудников на гибридный режим работы - РИА Новости, 10.03.2023
"Яндекс" перевел сотрудников на гибридный режим работы
Гибридный режим станет основным в "Яндексе", при этом работать из офиса можно будет не только из России, но и в любом из международных хабов компании, сообщили... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:22
2023-03-10T16:07
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Гибридный режим станет основным в "Яндексе", при этом работать из офиса можно будет не только из России, но и в любом из международных хабов компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Как мы говорили ранее, гибридный режим станет основным для всех сотрудников "Яндекса". Из офиса нужно будет работать 2-3 дня в неделю", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что при этом сотрудники смогут выбрать для работы любой из офисов "Яндекса" в России или в международном хабе (например, в Казахстане, Армении, Сербии или Турции). Также для некоторых случаев будет доступен удаленный режим.
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новости компаний - экономика, технологии, яндекс, россия, общество
Новости компаний - Экономика, Технологии, Яндекс, Россия, Общество
"Яндекс" перевел сотрудников на гибридный режим работы

"Яндекс" перевел сотрудников на гибридный режим с возможностью работы в зарубежных хабах

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Гибридный режим станет основным в "Яндексе", при этом работать из офиса можно будет не только из России, но и в любом из международных хабов компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Как мы говорили ранее, гибридный режим станет основным для всех сотрудников "Яндекса". Из офиса нужно будет работать 2-3 дня в неделю", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что при этом сотрудники смогут выбрать для работы любой из офисов "Яндекса" в России или в международном хабе (например, в Казахстане, Армении, Сербии или Турции). Также для некоторых случаев будет доступен удаленный режим.
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