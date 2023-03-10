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В Волгограде проверят сообщение о женщине, провалившейся в яму на дороге - РИА Новости, 10.03.2023
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14:22 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/yama-1857018588.html
В Волгограде проверят сообщение о женщине, провалившейся в яму на дороге
В Волгограде проверят сообщение о женщине, провалившейся в яму на дороге - РИА Новости, 10.03.2023
В Волгограде проверят сообщение о женщине, провалившейся в яму на дороге
Следователи проводят проверку данных о том, что жительница Волгограда провалилась в размытую водой яму, наступив на тротуарную плитку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:22
2023-03-10T14:22
происшествия
жкх
волгоград
советский район
волгоградская область
россия
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ВОЛГОГРАД, 10 мар - РИА Новости. Следователи проводят проверку данных о том, что жительница Волгограда провалилась в размытую водой яму, наступив на тротуарную плитку, сообщает пресс-служба СУСКР по Волгоградской области. По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что в Советском районе Волгограда под тротуарной плиткой на дороге образовалась течь, вечером 9 марта на плитку наступила женщина и провалилась в размытую водой яму. "С целью установления всех обстоятельств произошедшего… по поручению руководителя регионального управления СКР Василия Семенова следственным отделом по Советскому району города Волгоград организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230309/krazha-1856740815.html
волгоград
советский район
волгоградская область
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происшествия, жкх, волгоград, советский район, волгоградская область, россия
Происшествия, ЖКХ, Волгоград, Советский район, Волгоградская область, Россия
В Волгограде проверят сообщение о женщине, провалившейся в яму на дороге

СК проверит сообщение о женщине, провалившейся в размытую водой яму на дороге в Волгограде

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 10 мар - РИА Новости. Следователи проводят проверку данных о том, что жительница Волгограда провалилась в размытую водой яму, наступив на тротуарную плитку, сообщает пресс-служба СУСКР по Волгоградской области.
По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что в Советском районе Волгограда под тротуарной плиткой на дороге образовалась течь, вечером 9 марта на плитку наступила женщина и провалилась в размытую водой яму.
"С целью установления всех обстоятельств произошедшего… по поручению руководителя регионального управления СКР Василия Семенова следственным отделом по Советскому району города Волгоград организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
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