https://ria.ru/20230310/yama-1857018588.html

В Волгограде проверят сообщение о женщине, провалившейся в яму на дороге

В Волгограде проверят сообщение о женщине, провалившейся в яму на дороге - РИА Новости, 10.03.2023

В Волгограде проверят сообщение о женщине, провалившейся в яму на дороге

Следователи проводят проверку данных о том, что жительница Волгограда провалилась в размытую водой яму, наступив на тротуарную плитку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:22

2023-03-10T14:22

2023-03-10T14:22

происшествия

жкх

волгоград

советский район

волгоградская область

россия

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ВОЛГОГРАД, 10 мар - РИА Новости. Следователи проводят проверку данных о том, что жительница Волгограда провалилась в размытую водой яму, наступив на тротуарную плитку, сообщает пресс-служба СУСКР по Волгоградской области. По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что в Советском районе Волгограда под тротуарной плиткой на дороге образовалась течь, вечером 9 марта на плитку наступила женщина и провалилась в размытую водой яму. "С целью установления всех обстоятельств произошедшего… по поручению руководителя регионального управления СКР Василия Семенова следственным отделом по Советскому району города Волгоград организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230309/krazha-1856740815.html

волгоград

советский район

волгоградская область

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, жкх, волгоград, советский район, волгоградская область, россия