https://ria.ru/20230310/vybory-1857152038.html

Избирательная комиссия Турции утвердила дату президентских выборов

Избирательная комиссия Турции утвердила дату президентских выборов - РИА Новости, 10.03.2023

Избирательная комиссия Турции утвердила дату президентских выборов

Высшая избирательная комиссия Турции утвердила в пятницу предложенные президентом дату президентских выборов - 14 мая, данное решение опубликовано в Официальной РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T22:05

2023-03-10T22:05

2023-03-10T22:16

турция

в мире

кемаль кылычдароглу

народный альянс

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СТАМБУЛ, 10 мар - РИА Новости. Высшая избирательная комиссия Турции утвердила в пятницу предложенные президентом дату президентских выборов - 14 мая, данное решение опубликовано в Официальной газете страны (Resmi Gazete).Президент Турции Тайип Эрдоган подписал в пятницу указ о назначении всеобщих выборов на 14 мая."Наша комиссия единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая ", - гласит опубликованное в газете решение комиссии.Оппонентом Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

https://ria.ru/20230310/erdogan-1857045522.html

турция

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турция, в мире, кемаль кылычдароглу, народный альянс