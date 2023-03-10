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Избирательная комиссия Турции утвердила дату президентских выборов
Избирательная комиссия Турции утвердила дату президентских выборов - РИА Новости, 10.03.2023
Избирательная комиссия Турции утвердила дату президентских выборов
Высшая избирательная комиссия Турции утвердила в пятницу предложенные президентом дату президентских выборов - 14 мая, данное решение опубликовано в Официальной РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T22:05
2023-03-10T22:05
2023-03-10T22:16
турция
в мире
кемаль кылычдароглу
народный альянс
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СТАМБУЛ, 10 мар - РИА Новости. Высшая избирательная комиссия Турции утвердила в пятницу предложенные президентом дату президентских выборов - 14 мая, данное решение опубликовано в Официальной газете страны (Resmi Gazete).Президент Турции Тайип Эрдоган подписал в пятницу указ о назначении всеобщих выборов на 14 мая."Наша комиссия единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая ", - гласит опубликованное в газете решение комиссии.Оппонентом Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.
https://ria.ru/20230310/erdogan-1857045522.html
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турция, в мире, кемаль кылычдароглу, народный альянс
Турция, В мире, Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс
Избирательная комиссия Турции утвердила дату президентских выборов
Избирательная комиссия Турции утвердила 14 мая датой президентских выборов