https://ria.ru/20230310/vybory-1857017551.html

Эрдоган подписал указ о назначении выборов в Турции

Эрдоган подписал указ о назначении выборов в Турции - РИА Новости, 10.03.2023

Эрдоган подписал указ о назначении выборов в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в стране на 14 мая, документ был подписан в президентской резиденции Бештепе в... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:19

2023-03-10T14:19

2023-03-10T14:22

турция

в мире

кемаль кылычдароглу

народный альянс

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АНКАРА, 10 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в стране на 14 мая, документ был подписан в президентской резиденции Бештепе в Анкаре, трансляция велась по местным телеканалам.Эрдоган, выступая ранее на заседании правящей партии справедливости и развития (AK Parti), на фоне дискуссий после сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны подтвердил, что всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Оппонентом Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" является единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 46 тысячи человек и сложной экономической ситуации.После указа президента о выборах ожидается, что Высший избирательный совет (YSK) соберется в субботу, 11 марта, и объявит общественности, что выборы состоятся 14 мая. При наличии второго тура он пройдет 28 мая.Ожидается, что затем YSK объявит дату начала предвыборной кампании, ожидается, что это произойдет 16 или 18 марта.Списки кандидатов в депутаты парламента должны быть представлены в YSK до 9 апреля, эта дата, может измениться в зависимости от даты начала кампании. Протокол альянсов должен быть представлен в YSK течение 5 дней после публикации календаря выборов. Например, если календарь выборов опубликован 16 марта, то протоколы альянсов должны быть представлены до 21 марта. На данный момент официально объявлены два альянса - "Республиканский" и "Народный".

https://ria.ru/20230305/vybory-1856023456.html

https://ria.ru/20230307/kylychdaroglu-1856323219.html

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турция, в мире, кемаль кылычдароглу, народный альянс