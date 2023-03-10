Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган подписал указ о назначении выборов в Турции - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 10.03.2023 (обновлено: 14:22 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/vybory-1857017551.html
Эрдоган подписал указ о назначении выборов в Турции
Эрдоган подписал указ о назначении выборов в Турции - РИА Новости, 10.03.2023
Эрдоган подписал указ о назначении выборов в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в стране на 14 мая, документ был подписан в президентской резиденции Бештепе в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:19
2023-03-10T14:22
турция
в мире
кемаль кылычдароглу
народный альянс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:358:2048:1510_1920x0_80_0_0_0b637f0e16e5ff026c6269657dadd632.jpg
АНКАРА, 10 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в стране на 14 мая, документ был подписан в президентской резиденции Бештепе в Анкаре, трансляция велась по местным телеканалам.Эрдоган, выступая ранее на заседании правящей партии справедливости и развития (AK Parti), на фоне дискуссий после сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны подтвердил, что всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Оппонентом Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" является единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 46 тысячи человек и сложной экономической ситуации.После указа президента о выборах ожидается, что Высший избирательный совет (YSK) соберется в субботу, 11 марта, и объявит общественности, что выборы состоятся 14 мая. При наличии второго тура он пройдет 28 мая.Ожидается, что затем YSK объявит дату начала предвыборной кампании, ожидается, что это произойдет 16 или 18 марта.Списки кандидатов в депутаты парламента должны быть представлены в YSK до 9 апреля, эта дата, может измениться в зависимости от даты начала кампании. Протокол альянсов должен быть представлен в YSK течение 5 дней после публикации календаря выборов. Например, если календарь выборов опубликован 16 марта, то протоколы альянсов должны быть представлены до 21 марта. На данный момент официально объявлены два альянса - "Республиканский" и "Народный".
https://ria.ru/20230305/vybory-1856023456.html
https://ria.ru/20230307/kylychdaroglu-1856323219.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:338:2048:1874_1920x0_80_0_0_64b4e22a0453252bf0d2f5106662eb4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, в мире, кемаль кылычдароглу, народный альянс
Турция, В мире, Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс
Эрдоган подписал указ о назначении выборов в Турции

Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в Турции 14 мая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в стране на 14 мая, документ был подписан в президентской резиденции Бештепе в Анкаре, трансляция велась по местным телеканалам.
Эрдоган, выступая ранее на заседании правящей партии справедливости и развития (AK Parti), на фоне дискуссий после сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны подтвердил, что всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Оппонентом Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" является единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 46 тысячи человек и сложной экономической ситуации.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
В Турции исход выборов назвали предрешенным, пишут СМИ
5 марта, 22:10
После указа президента о выборах ожидается, что Высший избирательный совет (YSK) соберется в субботу, 11 марта, и объявит общественности, что выборы состоятся 14 мая. При наличии второго тура он пройдет 28 мая.
Ожидается, что затем YSK объявит дату начала предвыборной кампании, ожидается, что это произойдет 16 или 18 марта.
Списки кандидатов в депутаты парламента должны быть представлены в YSK до 9 апреля, эта дата, может измениться в зависимости от даты начала кампании. Протокол альянсов должен быть представлен в YSK течение 5 дней после публикации календаря выборов. Например, если календарь выборов опубликован 16 марта, то протоколы альянсов должны быть представлены до 21 марта. На данный момент официально объявлены два альянса - "Республиканский" и "Народный".
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Политолог не исключил победу Кылычдароглу на турецких выборах
7 марта, 11:40
 
ТурцияВ миреКемаль КылычдароглуНародный альянс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала