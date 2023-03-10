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Казахстан надеется на облегчение визового режима с европейскими странами
Казахстан надеется на облегчение визового режима с европейскими странами - РИА Новости, 10.03.2023
Казахстан надеется на облегчение визового режима с европейскими странами
Астана надеется на скорейшее начало переговоров с европейскими странами об облегчении визового режима для граждан Казахстана, заявил замминистра иностранных дел РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:26
2023-03-10T13:26
2023-03-10T13:26
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евросоюз
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АСТАНА, 10 мар - РИА Новости. Астана надеется на скорейшее начало переговоров с европейскими странами об облегчении визового режима для граждан Казахстана, заявил замминистра иностранных дел республики Роман Василенко. "Мы рассчитываем на скорейшее начало переговоров об облегчении визового режима для наших граждан, как это предусматривает соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским союзом", - сказал он на пресс-конференции в пятницу. По словам Василенко, облегчение визового режима подразумевает снижение стоимости шенгенских виз для казахстанских граждан, сокращение перечня документов, которые необходимы для получения такой визы, а также уменьшение сроков рассмотрения визовых заявлений. Замминистра иностранных дел напомнил, что Казахстан ввел безвизовый режим для граждан всех государств ЕС в 2017 году. "Поэтому мы, конечно, рассчитываем на взаимность, и этот вопрос является предметом практически всех переговоров казахстанских представителей с представителями европейской стороны", - заключил он.
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в мире, казахстан, евросоюз
В мире, Казахстан, Евросоюз
Казахстан надеется на облегчение визового режима с европейскими странами
Замглавы МИД Василенко: Казахстан надеется на облегчение визового режима с Евросоюзом
АСТАНА, 10 мар - РИА Новости. Астана надеется на скорейшее начало переговоров с европейскими странами об облегчении визового режима для граждан Казахстана, заявил замминистра иностранных дел республики Роман Василенко.
"Мы рассчитываем на скорейшее начало переговоров об облегчении визового режима для наших граждан, как это предусматривает соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским союзом", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.
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По словам Василенко, облегчение визового режима подразумевает снижение стоимости шенгенских виз для казахстанских граждан, сокращение перечня документов, которые необходимы для получения такой визы, а также уменьшение сроков рассмотрения визовых заявлений.
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"У нас (Казахстана и ЕС
- ред.) существует соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое полностью вступило в силу в марте 2020 года. В этом соглашении – в одной из статей - говорится, что стороны соглашаются начать переговоры по облегчению визового режима с тем, чтобы содействовать контактам между людьми и обменом поездками", - отметил он.
Замминистра иностранных дел напомнил, что Казахстан ввел безвизовый режим для граждан всех государств ЕС в 2017 году. "Поэтому мы, конечно, рассчитываем на взаимность, и этот вопрос является предметом практически всех переговоров казахстанских представителей с представителями европейской стороны", - заключил он.