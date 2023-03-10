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В Ярославле погасили почтовую марку к 200-летию Константина Ушинского - РИА Новости, 10.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
15:54 10.03.2023 (обновлено: 16:08 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/ushinskiy-1857037015.html
В Ярославле погасили почтовую марку к 200-летию Константина Ушинского
В Ярославле погасили почтовую марку к 200-летию Константина Ушинского - РИА Новости, 10.03.2023
В Ярославле погасили почтовую марку к 200-летию Константина Ушинского
Церемония гашения марки, приуроченной к 200-летию писателя, основоположника научной педагогики в России К. Д. Ушинского, состоялась в пятницу в Ярославском... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:54
2023-03-10T16:08
год педагога и наставника
общество
ярославль
россия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Церемония гашения марки, приуроченной к 200-летию писателя, основоположника научной педагогики в России К. Д. Ушинского, состоялась в пятницу в Ярославском государственном педагогическом университете (ЯГПУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.В церемонии приняли участие проректор по научной работе ЯГПУ Александр Ходырев, заместитель директора по почтовому бизнесу Управления федеральной почтовой связи Ярославской области Елена Голосова и председатель Союза филателистов Ярославской области Александр Шляков.Ярославль неслучайно стал местом проведения церемонии, отметил Александр Ходырев."Абсолютно справедливо, что церемония проходит в городе, в котором Константин Дмитриевич начал свою профессиональную деятельность и состоялся как педагог, а также в университете, который уже более 75 лет носит имя Ушинского", – подчеркнул он.Для придания событию особой значимости и коллекционной ценности государственные знаки почтовой оплаты были торжественно погашены специально изготовленным штампом с фиксированной датой, его оттиск можно поставить только 10 марта. Все желающие смогли приобрести марку с конвертом и отправить письмо своим близким, друзьям или коллегам."Почта России"уже выпускала марку с изображением Константина Ушинского в 1974 году, к 150-летию с со дня его рождения.Тираж новой марки составил 120 тыс.экземпляров. Церемонии торжественного спецгашения также прошли в пятницу в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Туле.
https://ria.ru/20230303/pedagogi-1855563420.html
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общество, ярославль, россия, почта россии, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Ярославль, Россия, Почта России, Социальный навигатор, СН_Образование

В Ярославле погасили почтовую марку к 200-летию Константина Ушинского

© Фото : ЯГПУ им.К.Д.УшинскогоЦеремония специального гашения почтовой марки к 200-летию со дня рождения К.Д.Ушинского.
Церемония специального гашения почтовой марки к 200-летию со дня рождения К.Д.Ушинского. - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : ЯГПУ им.К.Д.Ушинского
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Церемония гашения марки, приуроченной к 200-летию писателя, основоположника научной педагогики в России К. Д. Ушинского, состоялась в пятницу в Ярославском государственном педагогическом университете (ЯГПУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
В церемонии приняли участие проректор по научной работе ЯГПУ Александр Ходырев, заместитель директора по почтовому бизнесу Управления федеральной почтовой связи Ярославской области Елена Голосова и председатель Союза филателистов Ярославской области Александр Шляков.
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"Сегодня в почтовое обращение вышла марка, посвященная 200-летию со дня рождения великого русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Символично, что этот юбилей совпадает с объявленным в стране Годом педагога и наставника", – отметила Елена Голосова.

Ярославль неслучайно стал местом проведения церемонии, отметил Александр Ходырев.
"Абсолютно справедливо, что церемония проходит в городе, в котором Константин Дмитриевич начал свою профессиональную деятельность и состоялся как педагог, а также в университете, который уже более 75 лет носит имя Ушинского", – подчеркнул он.
© Фото : ЯГПУ им.К.Д.УшинскогоПочтовые марки к 200-летию со дня рождения К.Д.Ушинского
Почтовые марки к 200-летию со дня рождения К.Д.Ушинского
Почтовые марки к 200-летию со дня рождения К.Д.Ушинского
© Фото : ЯГПУ им.К.Д.Ушинского
1 из 2
© Фото : ЯГПУ им.К.Д.УшинскогоЦеремония специального гашения почтовой марки к 200-летию со дня рождения К.Д.Ушинского. На фото: Елена Голосова, Александр Ходырев, Александр Шляков.
Церемония специального гашения почтовой марки к 200-летию со дня рождения К.Д.Ушинского
Церемония специального гашения почтовой марки к 200-летию со дня рождения К.Д.Ушинского. На фото: Елена Голосова, Александр Ходырев, Александр Шляков.
© Фото : ЯГПУ им.К.Д.Ушинского
2 из 2
Почтовые марки к 200-летию со дня рождения К.Д.Ушинского
© Фото : ЯГПУ им.К.Д.Ушинского
1 из 2
Церемония специального гашения почтовой марки к 200-летию со дня рождения К.Д.Ушинского. На фото: Елена Голосова, Александр Ходырев, Александр Шляков.
© Фото : ЯГПУ им.К.Д.Ушинского
2 из 2
Для придания событию особой значимости и коллекционной ценности государственные знаки почтовой оплаты были торжественно погашены специально изготовленным штампом с фиксированной датой, его оттиск можно поставить только 10 марта. Все желающие смогли приобрести марку с конвертом и отправить письмо своим близким, друзьям или коллегам.
"Почта России"уже выпускала марку с изображением Константина Ушинского в 1974 году, к 150-летию с со дня его рождения.
Тираж новой марки составил 120 тыс.экземпляров. Церемонии торжественного спецгашения также прошли в пятницу в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Туле.
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3 марта, 11:35
 
Год педагога и наставникаОбществоЯрославльРоссияПочта РоссииСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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