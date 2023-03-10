https://ria.ru/20230310/ushinskiy-1857037015.html

В Ярославле погасили почтовую марку к 200-летию Константина Ушинского

В Ярославле погасили почтовую марку к 200-летию Константина Ушинского - РИА Новости, 10.03.2023

В Ярославле погасили почтовую марку к 200-летию Константина Ушинского

Церемония гашения марки, приуроченной к 200-летию писателя, основоположника научной педагогики в России К. Д. Ушинского, состоялась в пятницу в Ярославском... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:54

2023-03-10T15:54

2023-03-10T16:08

год педагога и наставника

общество

ярославль

россия

почта россии

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857048698_0:64:2437:1435_1920x0_80_0_0_b16b74b5b51c271c6266f64f788032fe.png

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Церемония гашения марки, приуроченной к 200-летию писателя, основоположника научной педагогики в России К. Д. Ушинского, состоялась в пятницу в Ярославском государственном педагогическом университете (ЯГПУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.В церемонии приняли участие проректор по научной работе ЯГПУ Александр Ходырев, заместитель директора по почтовому бизнесу Управления федеральной почтовой связи Ярославской области Елена Голосова и председатель Союза филателистов Ярославской области Александр Шляков.Ярославль неслучайно стал местом проведения церемонии, отметил Александр Ходырев."Абсолютно справедливо, что церемония проходит в городе, в котором Константин Дмитриевич начал свою профессиональную деятельность и состоялся как педагог, а также в университете, который уже более 75 лет носит имя Ушинского", – подчеркнул он.Для придания событию особой значимости и коллекционной ценности государственные знаки почтовой оплаты были торжественно погашены специально изготовленным штампом с фиксированной датой, его оттиск можно поставить только 10 марта. Все желающие смогли приобрести марку с конвертом и отправить письмо своим близким, друзьям или коллегам."Почта России"уже выпускала марку с изображением Константина Ушинского в 1974 году, к 150-летию с со дня его рождения.Тираж новой марки составил 120 тыс.экземпляров. Церемонии торжественного спецгашения также прошли в пятницу в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Туле.

https://ria.ru/20230303/pedagogi-1855563420.html

ярославль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ярославль, россия, почта россии, социальный навигатор, сн_образование