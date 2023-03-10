В Ярославле погасили почтовую марку к 200-летию Константина Ушинского

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Церемония гашения марки, приуроченной к 200-летию писателя, основоположника научной педагогики в России К. Д. Ушинского, состоялась в пятницу в Ярославском государственном педагогическом университете (ЯГПУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.В церемонии приняли участие проректор по научной работе ЯГПУ Александр Ходырев, заместитель директора по почтовому бизнесу Управления федеральной почтовой связи Ярославской области Елена Голосова и председатель Союза филателистов Ярославской области Александр Шляков.Ярославль неслучайно стал местом проведения церемонии, отметил Александр Ходырев."Абсолютно справедливо, что церемония проходит в городе, в котором Константин Дмитриевич начал свою профессиональную деятельность и состоялся как педагог, а также в университете, который уже более 75 лет носит имя Ушинского", – подчеркнул он.Для придания событию особой значимости и коллекционной ценности государственные знаки почтовой оплаты были торжественно погашены специально изготовленным штампом с фиксированной датой, его оттиск можно поставить только 10 марта. Все желающие смогли приобрести марку с конвертом и отправить письмо своим близким, друзьям или коллегам."Почта России"уже выпускала марку с изображением Константина Ушинского в 1974 году, к 150-летию с со дня его рождения.Тираж новой марки составил 120 тыс.экземпляров. Церемонии торжественного спецгашения также прошли в пятницу в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Туле.
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Церемония гашения марки, приуроченной к 200-летию писателя, основоположника научной педагогики в России К. Д. Ушинского, состоялась в пятницу в Ярославском государственном педагогическом университете (ЯГПУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
В церемонии приняли участие проректор по научной работе ЯГПУ Александр Ходырев, заместитель директора по почтовому бизнесу Управления федеральной почтовой связи Ярославской области Елена Голосова и председатель Союза филателистов Ярославской области Александр Шляков.
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"Сегодня в почтовое обращение вышла марка, посвященная 200-летию со дня рождения великого русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Символично, что этот юбилей совпадает с объявленным в стране Годом педагога и наставника", – отметила Елена Голосова.
Ярославль неслучайно стал местом проведения церемонии, отметил Александр Ходырев.
"Абсолютно справедливо, что церемония проходит в городе, в котором Константин Дмитриевич начал свою профессиональную деятельность и состоялся как педагог, а также в университете, который уже более 75 лет носит имя Ушинского", – подчеркнул он.
Для придания событию особой значимости и коллекционной ценности государственные знаки почтовой оплаты были торжественно погашены специально изготовленным штампом с фиксированной датой, его оттиск можно поставить только 10 марта. Все желающие смогли приобрести марку с конвертом и отправить письмо своим близким, друзьям или коллегам.
"Почта России"уже выпускала марку с изображением Константина Ушинского в 1974 году, к 150-летию с со дня его рождения.
Тираж новой марки составил 120 тыс.экземпляров. Церемонии торжественного спецгашения также прошли в пятницу в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Туле.
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