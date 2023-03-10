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Президент Киргизии подтвердил намерение провести учения ОДКБ

Президент Киргизии подтвердил намерение провести учения ОДКБ - РИА Новости, 10.03.2023

Президент Киргизии подтвердил намерение провести учения ОДКБ

Киргизия намерена провести учения с миротворческими силами Организации договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2023" на своей территории,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:23

2023-03-10T12:23

2023-03-10T12:39

армения

киргизия

одкб

садыр жапаров

в мире

никол пашинян

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БИШКЕК, 10 мар - РИА Новости. Киргизия намерена провести учения с миротворческими силами Организации договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2023" на своей территории, заявил президент республики Садыр Жапаров.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства, в пятницу лидер страны встретился с новым генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым."Кыргызстан придает важное значение сотрудничеству в рамках ОДКБ как гаранту безопасности в регионе. В целях координации мер военного, информационного и гуманитарного характера Кыргызстан планирует провести на своей территории в текущем году учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023", - приводит слова президента его пресс-служба.Ранее планировалось, что учения "Нерушимое братство-2023" пройдут в Армении, однако премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения учений в его стране.

https://ria.ru/20230304/granitsa-1855899580.html

армения

киргизия

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армения, киргизия, одкб, садыр жапаров, в мире, никол пашинян