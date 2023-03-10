https://ria.ru/20230310/tsena-1857124807.html

В России за февраль снизилась розничная цена бензина и дизеля

В России за февраль снизилась розничная цена бензина и дизеля - РИА Новости, 10.03.2023

В России за февраль снизилась розничная цена бензина и дизеля

Средняя розничная цена дизельного топлива в России снизилась в феврале по сравнению с январем на 0,7%, бензина - на 0,1%, свидетельствуют материалы Росстата. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T19:18

2023-03-10T19:18

2023-03-10T19:18

экономика

россия

магаданская область

кировская область

федеральная служба государственной статистики (росстат)

аи-95

аи-98

аи-92

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Средняя розничная цена дизельного топлива в России снизилась в феврале по сравнению с январем на 0,7%, бензина - на 0,1%, свидетельствуют материалы Росстата. "Цены на газовое моторное топливо снизились на 2,1%, дизельное топливо – на 0,7%, бензин автомобильный – на 0,1%", - сообщило ведомство в февральской статистике. Инфляция за месяц составила 0,46%. Что касается недельной динамики розничных цен, то за период с 27 февраля по 6 марта средняя цена бензина осталась неизменной - 50,86 рубля за литр. В частности, марка Аи-95 подешевела на 1 копейку, или 0,02%, до 51,38 рубля за литр, Аи-98 - наоборот подорожала на 1 копейку, или 0,02%, до 61,59 рубля. А цена бензина Аи-92 осталась прежней - 47,14 рубля. Дизельное топливо за неделю заметно подешевело - на 14 копеек, или 0,24%, до 58,4 рубля за литр. Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 8 субъектах России. Более всего он подешевел в Магаданской области – на 0,8%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 13 субъектах. Более всего он подорожал в Кировской области – на 0,8%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин практически не изменились. Производство бензина в России за отчетную неделю снизилось на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей - до 845,1 тысячи тонн, а дизтоплива - выросло на 3%, до 1,746 миллиона тонн. Средняя цена бензина в России выросла в 2022 году на 0,91%, а дизельного топлива - на 10,2% при инфляции за год в 11,94%.

https://ria.ru/20230308/finlyandiya-1856524706.html

https://ria.ru/20230306/benzin-1855334620.html

россия

магаданская область

кировская область

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экономика, россия, магаданская область, кировская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-95, аи-98, аи-92