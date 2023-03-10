https://ria.ru/20230310/trevoga-1856900589.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.03.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T04:25
2023-03-10T04:25
2023-03-10T04:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, воздушная тревога в этих регионах прозвучала практически одновременно - около 4.11 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856759663.html
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вооруженные силы рф, украина, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Днепропетровская область, В мире
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу