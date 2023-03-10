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СМИ рассказали о телохранителе Зеленского, которого приняли за двойника - РИА Новости, 10.03.2023
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13:59 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/telokhranitel-1857011180.html
СМИ рассказали о телохранителе Зеленского, которого приняли за двойника
СМИ рассказали о телохранителе Зеленского, которого приняли за двойника - РИА Новости, 10.03.2023
СМИ рассказали о телохранителе Зеленского, которого приняли за двойника
Телохранитель Владимира Зеленского Максим Донец раньше работал у украинского бизнесмена Игоря Коломойского, пишет американское издание Newsweek. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:59
2023-03-10T13:59
в мире
украина
владимир зеленский
игорь коломойский
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Телохранитель Владимира Зеленского Максим Донец раньше работал у украинского бизнесмена Игоря Коломойского, пишет американское издание Newsweek. Как пишет издание, глава службы безопасности Зеленского Максим Донец стал "неожиданной знаменитостью" и даже "секс-символом" на Украине после того, как Зеленский оказался в центре международного внимания. Во время визита Зеленского в США Донца даже приняли за его двойника, отмечает Newsweek. При этом о личной жизни главы службы безопасности известно немного. По данным СМИ, он родился в Кривом Роге, женат и воспитывает сына. "Донец ранее работал телохранителем у олигарха Игоря Коломойского, чье состояние и медиаимперия помогли Зеленскому добиться неожиданного успеха на выборах в 2019 году", - сообщается в статье Newsweek. При этом отмечается, что официальное назначение Донца вызвало некоторые опасения на Украине, что Зеленский был слишком близок к Коломойскому. По данным издания, Донец также участвует в обеспечении безопасности визитов иностранных лидеров. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что во время визита в Киев в апреле 2022 года тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсона изъявил желание "пройтись" по Киеву. "Ну, пусть господин Джонсон гуляет", - процитировал слова Донца Ермак. Ранее Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сами они это опровергали. Более того, оба утверждали, что не общаются. Коломойский, который является одним из самых богатых людей в стране, в ходе избирательной кампании в 2019 году поддерживал Зеленского. Кроме того, Зеленский сотрудничал с телеканалом Коломойского "1+1".
https://ria.ru/20230310/ukraina-1856731186.html
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в мире, украина, владимир зеленский, игорь коломойский
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский
СМИ рассказали о телохранителе Зеленского, которого приняли за двойника

Newsweek: телохранитель, принятый за двойника Зеленского, раньше работал у Коломойского

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Телохранитель Владимира Зеленского Максим Донец раньше работал у украинского бизнесмена Игоря Коломойского, пишет американское издание Newsweek.
Как пишет издание, глава службы безопасности Зеленского Максим Донец стал "неожиданной знаменитостью" и даже "секс-символом" на Украине после того, как Зеленский оказался в центре международного внимания. Во время визита Зеленского в США Донца даже приняли за его двойника, отмечает Newsweek. При этом о личной жизни главы службы безопасности известно немного. По данным СМИ, он родился в Кривом Роге, женат и воспитывает сына.
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"Донец ранее работал телохранителем у олигарха Игоря Коломойского, чье состояние и медиаимперия помогли Зеленскому добиться неожиданного успеха на выборах в 2019 году", - сообщается в статье Newsweek. При этом отмечается, что официальное назначение Донца вызвало некоторые опасения на Украине, что Зеленский был слишком близок к Коломойскому.
По данным издания, Донец также участвует в обеспечении безопасности визитов иностранных лидеров. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что во время визита в Киев в апреле 2022 года тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсона изъявил желание "пройтись" по Киеву. "Ну, пусть господин Джонсон гуляет", - процитировал слова Донца Ермак.
Ранее Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сами они это опровергали. Более того, оба утверждали, что не общаются. Коломойский, который является одним из самых богатых людей в стране, в ходе избирательной кампании в 2019 году поддерживал Зеленского. Кроме того, Зеленский сотрудничал с телеканалом Коломойского "1+1".
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