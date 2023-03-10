https://ria.ru/20230310/telokhranitel-1857011180.html

СМИ рассказали о телохранителе Зеленского, которого приняли за двойника

СМИ рассказали о телохранителе Зеленского, которого приняли за двойника - РИА Новости, 10.03.2023

СМИ рассказали о телохранителе Зеленского, которого приняли за двойника

Телохранитель Владимира Зеленского Максим Донец раньше работал у украинского бизнесмена Игоря Коломойского, пишет американское издание Newsweek. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:59

2023-03-10T13:59

2023-03-10T13:59

в мире

украина

владимир зеленский

игорь коломойский

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Телохранитель Владимира Зеленского Максим Донец раньше работал у украинского бизнесмена Игоря Коломойского, пишет американское издание Newsweek. Как пишет издание, глава службы безопасности Зеленского Максим Донец стал "неожиданной знаменитостью" и даже "секс-символом" на Украине после того, как Зеленский оказался в центре международного внимания. Во время визита Зеленского в США Донца даже приняли за его двойника, отмечает Newsweek. При этом о личной жизни главы службы безопасности известно немного. По данным СМИ, он родился в Кривом Роге, женат и воспитывает сына. "Донец ранее работал телохранителем у олигарха Игоря Коломойского, чье состояние и медиаимперия помогли Зеленскому добиться неожиданного успеха на выборах в 2019 году", - сообщается в статье Newsweek. При этом отмечается, что официальное назначение Донца вызвало некоторые опасения на Украине, что Зеленский был слишком близок к Коломойскому. По данным издания, Донец также участвует в обеспечении безопасности визитов иностранных лидеров. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что во время визита в Киев в апреле 2022 года тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсона изъявил желание "пройтись" по Киеву. "Ну, пусть господин Джонсон гуляет", - процитировал слова Донца Ермак. Ранее Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сами они это опровергали. Более того, оба утверждали, что не общаются. Коломойский, который является одним из самых богатых людей в стране, в ходе избирательной кампании в 2019 году поддерживал Зеленского. Кроме того, Зеленский сотрудничал с телеканалом Коломойского "1+1".

https://ria.ru/20230310/ukraina-1856731186.html

https://ria.ru/20230309/oskar-1856825409.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, игорь коломойский