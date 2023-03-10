СМИ рассказали о телохранителе Зеленского, которого приняли за двойника
Newsweek: телохранитель, принятый за двойника Зеленского, раньше работал у Коломойского
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Телохранитель Владимира Зеленского Максим Донец раньше работал у украинского бизнесмена Игоря Коломойского, пишет американское издание Newsweek.
Как пишет издание, глава службы безопасности Зеленского Максим Донец стал "неожиданной знаменитостью" и даже "секс-символом" на Украине после того, как Зеленский оказался в центре международного внимания. Во время визита Зеленского в США Донца даже приняли за его двойника, отмечает Newsweek. При этом о личной жизни главы службы безопасности известно немного. По данным СМИ, он родился в Кривом Роге, женат и воспитывает сына.
"Донец ранее работал телохранителем у олигарха Игоря Коломойского, чье состояние и медиаимперия помогли Зеленскому добиться неожиданного успеха на выборах в 2019 году", - сообщается в статье Newsweek. При этом отмечается, что официальное назначение Донца вызвало некоторые опасения на Украине, что Зеленский был слишком близок к Коломойскому.
По данным издания, Донец также участвует в обеспечении безопасности визитов иностранных лидеров. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что во время визита в Киев в апреле 2022 года тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсона изъявил желание "пройтись" по Киеву. "Ну, пусть господин Джонсон гуляет", - процитировал слова Донца Ермак.
Ранее Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сами они это опровергали. Более того, оба утверждали, что не общаются. Коломойский, который является одним из самых богатых людей в стране, в ходе избирательной кампании в 2019 году поддерживал Зеленского. Кроме того, Зеленский сотрудничал с телеканалом Коломойского "1+1".