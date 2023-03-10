В Тбилиси завершилась акция оппозиции у здания грузинского парламента

Акция оппозиции у здания грузинского парламента в Тбилиси завершилась без задержаний
Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.
Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.
Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.
Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.
Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.
Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.
Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.
Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.
Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.
Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.
По данным МВД, полиция задержала 133 человека.
По данным МВД, полиция задержала 133 человека.
Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.
Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.
Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.
Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.
"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".
"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".
Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.
Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.
"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.
"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.
Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.
Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.
Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.
Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.
Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.
По данным МВД, полиция задержала 133 человека.
Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.
Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.
"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".
Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.
"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.