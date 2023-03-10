https://ria.ru/20230310/tbilisi-1857003562.html

В Тбилиси завершилась акция оппозиции у здания грузинского парламента

В Тбилиси завершилась акция оппозиции у здания грузинского парламента - РИА Новости, 10.03.2023

В Тбилиси завершилась акция оппозиции у здания грузинского парламента

Акция оппозиции, которая проходила в пятницу у здания парламента Грузии в Тбилиси, завершилась, задержанных нет, передает грузинский Первый канал. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:40

2023-03-10T13:40

2023-03-10T13:47

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иноагенты

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ТБИЛИСИ, 10 мар - РИА Новости. Акция оппозиции, которая проходила в пятницу у здания парламента Грузии в Тбилиси, завершилась, задержанных нет, передает грузинский Первый канал. Акция проходила у одного из входов в парламент, демонстранты собрались одновременно с пленарным заседанием, на котором депутаты проголосовали против нашумевшего законопроекта об иностранных агентах. "Собравшиеся у парламента люди расходятся, мирная акция завершена. Демонстранты с овациями покидают территорию, после того как парламент официально отозвал законопроект", - передает телекомпания. При этом участники акции в разговоре с журналистами сообщают, что продолжат бороться за европейское будущее страны. Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.

https://ria.ru/20230310/gruziya-1856971750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, тбилиси, грузия, иноагенты