https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856911676.html

Киев бросает погибших и раненых при отступлении в районе Кременной

Киев бросает погибших и раненых при отступлении в районе Кременной - РИА Новости, 10.03.2023

Киев бросает погибших и раненых при отступлении в районе Кременной

В ходе наступления в районе Кременной военнослужащие РФ обнаруживают множество тел погибших ранее украинских солдат, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:27

2023-03-10T08:27

2023-03-10T08:27

специальная военная операция на украине

кременная

киев

россия

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. В ходе наступления в районе Кременной военнослужащие РФ обнаруживают множество тел погибших ранее украинских солдат, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе наступательных действий в кременских лесах нашими военнослужащими выявляется большое количество тел украинских боевиков", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства отметил, что во время огневого контакта и ближних боев киевские силовики в основном отходят "налегке", бросая даже раненых, которым можно было оказать помощь.

https://ria.ru/20230307/ukraina-1856276894.html

кременная

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кременная, киев, россия, андрей марочко, безопасность