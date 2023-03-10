https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856911676.html
Киев бросает погибших и раненых при отступлении в районе Кременной
Киев бросает погибших и раненых при отступлении в районе Кременной - РИА Новости, 10.03.2023
Киев бросает погибших и раненых при отступлении в районе Кременной
В ходе наступления в районе Кременной военнослужащие РФ обнаруживают множество тел погибших ранее украинских солдат, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:27
2023-03-10T08:27
2023-03-10T08:27
специальная военная операция на украине
кременная
киев
россия
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. В ходе наступления в районе Кременной военнослужащие РФ обнаруживают множество тел погибших ранее украинских солдат, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе наступательных действий в кременских лесах нашими военнослужащими выявляется большое количество тел украинских боевиков", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства отметил, что во время огневого контакта и ближних боев киевские силовики в основном отходят "налегке", бросая даже раненых, которым можно было оказать помощь.
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856276894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кременная, киев, россия, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Киев, Россия, Андрей Марочко, Безопасность
Киев бросает погибших и раненых при отступлении в районе Кременной
Марочко: Киев бросает погибших и раненых при отступлении в районе Кременной
ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. В ходе наступления в районе Кременной военнослужащие РФ обнаруживают множество тел погибших ранее украинских солдат, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе наступательных действий в кременских лесах нашими военнослужащими выявляется большое количество тел украинских боевиков", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Собеседник агентства отметил, что во время огневого контакта и ближних боев киевские силовики в основном отходят "налегке", бросая даже раненых, которым можно было оказать помощь.
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