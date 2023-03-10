https://ria.ru/20230310/snegopad-1857068102.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 10.03.2023
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого в субботу снегопада, сообщила... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:48
2023-03-10T16:48
2023-03-10T16:48
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санкт-петербург
погода
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Желтый уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого в субботу снегопада, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, с 17 часов 11 марта до 8 часов 12 марта на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и возможного обледенения", - говорится в релизе. Городские власти просят водителей по возможности не садиться за руль в связи с высоким риском ДТП. Особо осторожными призывают быть и пешеходов.
https://ria.ru/20230310/sneg-1857031962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, погода, общество
Россия, Санкт-Петербург, Погода, Общество
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности в преддверии снегопада