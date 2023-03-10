https://ria.ru/20230310/snegopad-1857068102.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 10.03.2023

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого в субботу снегопада, сообщила... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:48

2023-03-10T16:48

2023-03-10T16:48

россия

санкт-петербург

погода

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Желтый уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого в субботу снегопада, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, с 17 часов 11 марта до 8 часов 12 марта на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и возможного обледенения", - говорится в релизе. Городские власти просят водителей по возможности не садиться за руль в связи с высоким риском ДТП. Особо осторожными призывают быть и пешеходов.

https://ria.ru/20230310/sneg-1857031962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, санкт-петербург, погода, общество