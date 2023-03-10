https://ria.ru/20230310/skoraya-1857071093.html
СК Башкирии выяснит, почему в детском саду ребенку не вызвали скорую
СК Башкирии выяснит, почему в детском саду ребенку не вызвали скорую - РИА Новости, 10.03.2023
СК Башкирии выяснит, почему в детском саду ребенку не вызвали скорую
Башкирские следователи выясняют, почему воспитатели в детском саду Ишимбая не вызвали скорую помощь трехлетнему мальчику, который получил ожог, застряв ногой в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:55
2023-03-10T16:55
2023-03-10T17:03
происшествия
ишимбай
россия
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 10 мар – РИА Новости. Башкирские следователи выясняют, почему воспитатели в детском саду Ишимбая не вызвали скорую помощь трехлетнему мальчику, который получил ожог, застряв ногой в батарее, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. "Следственным отделом по городу Ишимбай следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка по сообщению о получении малолетним ребенком ожога от радиатора в детском саду", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о получении 3-летним мальчиком ожога III степени из-за того, что его нога застряла в радиаторе во время нахождения в детском саду. "Также сообщается, что работники детского сада не вызвали скорую помощь в целях незамедлительного оказания ему медицинской помощи, а впоследствии сообщили матери, что необходимо обратиться к врачу", - добавили в СУСК РФ по Башкирии. Региональный следком информирует, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Следователям предстоит опросить пострадавшего мальчика и его родителей, персонал детского сада, провести судебно-медицинскую экспертизу с целью оценки тяжести причиненного вреда здоровью ребенку. В ходе проверки действиям (бездействию) работникам дошкольного учреждения будет дана правовая оценка", - поясняет ведомство.
https://ria.ru/20230310/rebenok-1857035202.html
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происшествия, ишимбай, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ишимбай, Россия, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
СК Башкирии выяснит, почему в детском саду ребенку не вызвали скорую
СК Башкирии выяснит, почему в детском саду в Ишимбае ребенку с ожогом не вызвали скорую