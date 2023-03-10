https://ria.ru/20230310/shufutinskiy-1856974539.html

"Сижу на кресле-каталке": Шуфутинский пожаловался на здоровье

"Сижу на кресле-каталке": Шуфутинский пожаловался на здоровье - РИА Новости, 10.03.2023

"Сижу на кресле-каталке": Шуфутинский пожаловался на здоровье

Певец Михаил Шуфутинский пожаловался редакции сайта "Аргументы и факты" на проблемы со здоровьем, которые у него возникли после падения на льду. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:24

2023-03-10T13:24

2023-03-10T13:24

шоубиз

михаил шуфутинский

здоровье

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москва

санкт-петербург

рязань

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский пожаловался редакции сайта "Аргументы и факты" на проблемы со здоровьем, которые у него возникли после падения на льду. Несмотря на это, в первых числах марта Шуфутинский дал сольный концерт в Рязани. В апреле этого года Михаилу Шуфутинскому исполнится 75 лет. До того артист, которого вся страна полюбила за такие хиты, как "Марджанджа", "3 сентября", "Душа болит" и многие другие, выступит в нескольких крупных российских городах, включая Санкт-Петербург и Москву.

https://ria.ru/20230301/razin-1855093340.html

москва

санкт-петербург

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

михаил шуфутинский, здоровье, знаменитости, москва, санкт-петербург, рязань