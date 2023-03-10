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"Сижу на кресле-каталке": Шуфутинский пожаловался на здоровье - РИА Новости, 10.03.2023
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Шоубиз
 
13:24 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/shufutinskiy-1856974539.html
"Сижу на кресле-каталке": Шуфутинский пожаловался на здоровье
"Сижу на кресле-каталке": Шуфутинский пожаловался на здоровье - РИА Новости, 10.03.2023
"Сижу на кресле-каталке": Шуфутинский пожаловался на здоровье
Певец Михаил Шуфутинский пожаловался редакции сайта "Аргументы и факты" на проблемы со здоровьем, которые у него возникли после падения на льду. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:24
2023-03-10T13:24
шоубиз
михаил шуфутинский
здоровье
знаменитости
москва
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский пожаловался редакции сайта "Аргументы и факты" на проблемы со здоровьем, которые у него возникли после падения на льду. Несмотря на это, в первых числах марта Шуфутинский дал сольный концерт в Рязани. В апреле этого года Михаилу Шуфутинскому исполнится 75 лет. До того артист, которого вся страна полюбила за такие хиты, как "Марджанджа", "3 сентября", "Душа болит" и многие другие, выступит в нескольких крупных российских городах, включая Санкт-Петербург и Москву.
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михаил шуфутинский, здоровье, знаменитости, москва, санкт-петербург, рязань
Шоубиз, Михаил Шуфутинский, Здоровье, Знаменитости, Москва, Санкт-Петербург, Рязань
"Сижу на кресле-каталке": Шуфутинский пожаловался на здоровье

Певец Михаил Шуфутинский пожаловался на боли после полученной на льду травмы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский пожаловался редакции сайта "Аргументы и факты" на проблемы со здоровьем, которые у него возникли после падения на льду.
«

"Я поскользнулся на льду. Правая нога поехала вперед, и я упал со всей дури на спину. Разбил копчик, потянул мышцу на ноге. Есть еще подозрение на проблемы с мениском. Боли то утихают, то вдруг начинает плечо болеть, еще что-нибудь. Поэтому дома сижу на специальной подушке на кресле-каталке", – поделился шансонье.

Несмотря на это, в первых числах марта Шуфутинский дал сольный концерт в Рязани.
«

"Три с половиной часа из Москвы ехать было мучительно. Но в Рязани был первый сольный концерт в этом сезоне. У меня этот год юбилейный. Я решил, что отменять и переносить нельзя", – рассказал артист.

В апреле этого года Михаилу Шуфутинскому исполнится 75 лет. До того артист, которого вся страна полюбила за такие хиты, как "Марджанджа", "3 сентября", "Душа болит" и многие другие, выступит в нескольких крупных российских городах, включая Санкт-Петербург и Москву.
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ШоубизМихаил ШуфутинскийЗдоровьеЗнаменитостиМоскваСанкт-ПетербургРязань
 
 
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