"Сижу на кресле-каталке": Шуфутинский пожаловался на здоровье
Певец Михаил Шуфутинский пожаловался на боли после полученной на льду травмы
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский пожаловался редакции сайта "Аргументы и факты" на проблемы со здоровьем, которые у него возникли после падения на льду.
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"Я поскользнулся на льду. Правая нога поехала вперед, и я упал со всей дури на спину. Разбил копчик, потянул мышцу на ноге. Есть еще подозрение на проблемы с мениском. Боли то утихают, то вдруг начинает плечо болеть, еще что-нибудь. Поэтому дома сижу на специальной подушке на кресле-каталке", – поделился шансонье.
Несмотря на это, в первых числах марта Шуфутинский дал сольный концерт в Рязани.
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"Три с половиной часа из Москвы ехать было мучительно. Но в Рязани был первый сольный концерт в этом сезоне. У меня этот год юбилейный. Я решил, что отменять и переносить нельзя", – рассказал артист.
В апреле этого года Михаилу Шуфутинскому исполнится 75 лет. До того артист, которого вся страна полюбила за такие хиты, как "Марджанджа", "3 сентября", "Душа болит" и многие другие, выступит в нескольких крупных российских городах, включая Санкт-Петербург и Москву.