https://ria.ru/20230310/shkolnik-1856968227.html

В Москве школьник попал в реанимацию после драки, сообщил источник

В Москве школьник попал в реанимацию после драки, сообщил источник - РИА Новости, 10.03.2023

В Москве школьник попал в реанимацию после драки, сообщил источник

Двое десятиклассников устроили драку в школе на востоке Москвы: в результате потасовки один из юношей оказался в реанимации, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:22

2023-03-10T12:22

2023-03-10T12:22

происшествия

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школа

дети

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Двое десятиклассников устроили драку в школе на востоке Москвы: в результате потасовки один из юношей оказался в реанимации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Видео с потасовкой есть в распоряжении РИА Новости. На записи видно, как один из молодых людей жестоко избивает сверстника. Драка, судя по видео, закончилась ударом кулаком по лицу подростка, который уже лежал на полу. Юношей пытались разнять сверстники, однако успехом это не увенчалось. Как рассказал РИА Новости источник, сам инцидент произошел накануне в "Школе Новокосино" на востоке Москвы. Подравшиеся подростки - ученики 10-го класса. По предварительным данным, конфликт между ними начался из-за оскорбления родителей. "В результате драки один из подростков оказался в реанимации. Предварительно, у него закрытая черепно-мозговая травма, а также перелом лобной кости", - сказал собеседник. По его словам, следователи начали проверку по этому факту.

https://ria.ru/20230310/obzh-1856947777.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, школа, дети, россия