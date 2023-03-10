https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856955432.html

СМИ: санкции не мешают сотрудничеству компаний китайского ОПК с Россией

СМИ: санкции не мешают сотрудничеству компаний китайского ОПК с Россией - РИА Новости, 10.03.2023

СМИ: санкции не мешают сотрудничеству компаний китайского ОПК с Россией

Китайские оборонно-промышленные компании в прошлом году продолжили давние торговые отношения с российскими организациями, несмотря на санкции против РФ со... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:44

2023-03-10T11:44

2023-03-10T11:44

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китай

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Китайские оборонно-промышленные компании в прошлом году продолжили давние торговые отношения с российскими организациями, несмотря на санкции против РФ со стороны других стран, сообщает телеканал CNN со ссылкой на таможенные документы. В качестве примера CNN приводит информацию о том, что базирующийся в Пекине и находящийся под санкциями США ещё с 2013 года оборонный подрядчик Poly Technology за 2022 год до середины ноября отправил в РФ не менее десятка грузов, которые включали в том числе запчасти для вертолетов и радиооборудование. Канал указывает Улан-Удэнский авиационный завод как партнера китайской компании и отмечает, что завод также продолжал отправлять Poly Technology грузы в рамках сотрудничества. Среди других компаний телеканал приводит "Китайскую корпорацию авиационной промышленности" (AVIC) и российскую "Объединённую двигателестроительную корпорацию", входящую в "Ростех". Телеканал подчеркивает, что нет никаких доказательств того, что поставляемые китайскими оборонными компаниями грузы могли использоваться Россией в ходе специальной военной операции и, скорее всего, являются частью стандартных давно существующих контрактов. Однако, CNN отмечает, что продолжение такого сотрудничества в прошлом году на фоне санкций других государств являются показателем "прочных связей" между компаниями оборонного сектора РФ и КНР, а за последнее десятилетие эти связи только укрепились. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждал, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. США предупредили Китай, что так поступать не следует. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявлял, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.

https://ria.ru/20230310/banki-1856943862.html

https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html

россия

китай

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, китай, сша, в мире, торговля, санкции, санкции в отношении россии