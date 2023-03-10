https://ria.ru/20230310/samolet-1856939116.html
Пассажиров вернувшегося в Петербург самолета доставили в Ижевск
Пассажиров вернувшегося в Петербург самолета доставили в Ижевск - РИА Новости, 10.03.2023
Пассажиров вернувшегося в Петербург самолета доставили в Ижевск
Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Ижевск доставили по назначению на резервном судне после инцидента с птицей. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T07:51
2023-03-10T07:51
2023-03-10T10:52
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УФА, 10 мар - РИА Новости. Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Ижевск доставили по назначению на резервном судне после инцидента с птицей. Ранее авиакомпания "Ижавиа" сообщала, что, воздушное судно Boeing 737-800, вылетевшее в Ижевск из аэропорта Пулково, вернулось обратно в связи с возможным столкновением с птицей. Никто не пострадал. За пассажирами отправили резервный самолет. "Рейс 926 произвел посадку в Ижевске в 02.10 по местному времени", - написал генеральный директор АО "Ижавиа" Александр Синельников в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230309/pulkovo-1856827103.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пассажиров вернувшегося в Петербург самолета доставили в Ижевск
Пассажиров рейса Петербург-Ижевск доставили резервным бортом после инцидента с птицей