https://ria.ru/20230310/samolet-1856939116.html

Пассажиров вернувшегося в Петербург самолета доставили в Ижевск

Пассажиров вернувшегося в Петербург самолета доставили в Ижевск - РИА Новости, 10.03.2023

Пассажиров вернувшегося в Петербург самолета доставили в Ижевск

Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Ижевск доставили по назначению на резервном судне после инцидента с птицей. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T07:51

2023-03-10T07:51

2023-03-10T10:52

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УФА, 10 мар - РИА Новости. Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Ижевск доставили по назначению на резервном судне после инцидента с птицей. Ранее авиакомпания "Ижавиа" сообщала, что, воздушное судно Boeing 737-800, вылетевшее в Ижевск из аэропорта Пулково, вернулось обратно в связи с возможным столкновением с птицей. Никто не пострадал. За пассажирами отправили резервный самолет. "Рейс 926 произвел посадку в Ижевске в 02.10 по местному времени", - написал генеральный директор АО "Ижавиа" Александр Синельников в своем Telegram-канале.

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, ижевск, санкт-петербург, ижавиа, пулково (аэропорт)