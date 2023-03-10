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Пассажиров вернувшегося в Петербург самолета доставили в Ижевск - РИА Новости, 10.03.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
07:51 10.03.2023 (обновлено: 10:52 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/samolet-1856939116.html
Пассажиров вернувшегося в Петербург самолета доставили в Ижевск
Пассажиров вернувшегося в Петербург самолета доставили в Ижевск - РИА Новости, 10.03.2023
Пассажиров вернувшегося в Петербург самолета доставили в Ижевск
Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Ижевск доставили по назначению на резервном судне после инцидента с птицей. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T07:51
2023-03-10T10:52
туризм
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ижевск
санкт-петербург
ижавиа
пулково (аэропорт)
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УФА, 10 мар - РИА Новости. Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Ижевск доставили по назначению на резервном судне после инцидента с птицей. Ранее авиакомпания "Ижавиа" сообщала, что, воздушное судно Boeing 737-800, вылетевшее в Ижевск из аэропорта Пулково, вернулось обратно в связи с возможным столкновением с птицей. Никто не пострадал. За пассажирами отправили резервный самолет. "Рейс 926 произвел посадку в Ижевске в 02.10 по местному времени", - написал генеральный директор АО "Ижавиа" Александр Синельников в своем Telegram-канале.
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Пассажиров вернувшегося в Петербург самолета доставили в Ижевск

Пассажиров рейса Петербург-Ижевск доставили резервным бортом после инцидента с птицей

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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УФА, 10 мар - РИА Новости. Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Ижевск доставили по назначению на резервном судне после инцидента с птицей.
Ранее авиакомпания "Ижавиа" сообщала, что, воздушное судно Boeing 737-800, вылетевшее в Ижевск из аэропорта Пулково, вернулось обратно в связи с возможным столкновением с птицей. Никто не пострадал. За пассажирами отправили резервный самолет.
"Рейс 926 произвел посадку в Ижевске в 02.10 по местному времени", - написал генеральный директор АО "Ижавиа" Александр Синельников в своем Telegram-канале.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Самолет, отправившийся из Петербурга в Ижевск, вернулся в Пулково
9 марта, 18:23
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмИжевскСанкт-ПетербургИжавиаПулково (аэропорт)
 
 
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