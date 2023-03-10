Рейтинг@Mail.ru
Глава Крыма назвал вероятную продолжительность интеграции новых регионов - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 10.03.2023 (обновлено: 14:49 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/regiony-1856926696.html
Глава Крыма назвал вероятную продолжительность интеграции новых регионов
Глава Крыма назвал вероятную продолжительность интеграции новых регионов - РИА Новости, 10.03.2023
Глава Крыма назвал вероятную продолжительность интеграции новых регионов
Полная интеграция ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в хозяйственную, образовательную и гуманитарную структуры России может занять до пяти лет, заявил... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:04
2023-03-10T14:49
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
политика
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856928930_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed8a1c43fc34e03cca79925cd2dca2de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Полная интеграция ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в хозяйственную, образовательную и гуманитарную структуры России может занять до пяти лет, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября."Считаю, что до пяти лет - переходный период, (который) максимально сможет обеспечить решения всех узловых проблем, в том числе и спорных", - сказал Аксенов в интервью, которое проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе, отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться для полной интеграции новых регионов в хозяйственную, образовательную, гуманитарную структуру РФ. Глава Крыма добавил, что есть очень много вопросов, которые невозможно будет решить путем прямого применения федерального законодательства, поэтому максимальное количество полномочий должно быть отдано руководителям регионов."Решения должны приниматься очень быстро, очень важна скорость принятия решений - сегодня это главное. Крым быстро почему прошел (процесс интеграции – ред.)? Потому что мы принимали (решения) здесь, не колеблясь", - пояснил он.Аксенов добавил, что федеральное правительство активно помогает новым регионам, учитывается и крымский опыт, крымские власти оказывают коллегам методическую помощь. "Сейчас главный вопрос, что большинство вопросов должны в ручном режиме решаться. Я коллегам говорю: если вы видите, что невозможно применить напрямую федеральный закон, но в интересах гражданина надо принять какое-то решение, принимайте его комиссионно, в интересах гражданина действуйте, даже если у вас есть расхождения", - рассказал он."Так что, пятилетний срок, мне кажется, на сегодняшний день надо ставить - по крайней мере, границу самим для себя надо ставить, что за пять лет мы полностью должны адаптироваться в федеральное законодательство, с учетом крымского опыта", - заключил Аксенов.Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230304/krym-1855810928.html
https://ria.ru/20230221/rossiya-1853336580.html
https://ria.ru/20230221/matkapital-1853419743.html
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
россия
республика крым
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Аксенов о сроках интеграции новых регионов России
Аксенов о сроках интеграции новых регионов России
2023-03-10T10:04
true
PT1M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856928930_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c6ce4b16c846a56d83097977bc5acfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, политика, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, запорожская область
Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Политика, Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Запорожская область
Глава Крыма назвал вероятную продолжительность интеграции новых регионов

Глава Крыма Аксенов: интеграция новых регионов в структуры России может занять до пяти лет

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Полная интеграция ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в хозяйственную, образовательную и гуманитарную структуры России может занять до пяти лет, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября.
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
В Крыму предложили объединить новые регионы в один федеральный округ
4 марта, 10:49
"Считаю, что до пяти лет - переходный период, (который) максимально сможет обеспечить решения всех узловых проблем, в том числе и спорных", - сказал Аксенов в интервью, которое проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе, отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться для полной интеграции новых регионов в хозяйственную, образовательную, гуманитарную структуру РФ. Глава Крыма добавил, что есть очень много вопросов, которые невозможно будет решить путем прямого применения федерального законодательства, поэтому максимальное количество полномочий должно быть отдано руководителям регионов.
"Решения должны приниматься очень быстро, очень важна скорость принятия решений - сегодня это главное. Крым быстро почему прошел (процесс интеграции – ред.)? Потому что мы принимали (решения) здесь, не колеблясь", - пояснил он.
Постер во время митинга-концерта - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Политологи рассказали, как новые регионы помогут усилиться России
21 февраля, 10:21
Аксенов добавил, что федеральное правительство активно помогает новым регионам, учитывается и крымский опыт, крымские власти оказывают коллегам методическую помощь. "Сейчас главный вопрос, что большинство вопросов должны в ручном режиме решаться. Я коллегам говорю: если вы видите, что невозможно применить напрямую федеральный закон, но в интересах гражданина надо принять какое-то решение, принимайте его комиссионно, в интересах гражданина действуйте, даже если у вас есть расхождения", - рассказал он.
"Так что, пятилетний срок, мне кажется, на сегодняшний день надо ставить - по крайней мере, границу самим для себя надо ставить, что за пять лет мы полностью должны адаптироваться в федеральное законодательство, с учетом крымского опыта", - заключил Аксенов.
Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию, 21 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Путин перечислил меры поддержки жителей новых регионов
21 февраля, 13:30
 
Луганская Народная РеспубликаХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаПолитикаРоссияСергей Аксенов (политик)Республика КрымЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала