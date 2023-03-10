https://ria.ru/20230310/regiony-1856926696.html
Глава Крыма назвал вероятную продолжительность интеграции новых регионов
Глава Крыма назвал вероятную продолжительность интеграции новых регионов - РИА Новости, 10.03.2023
Глава Крыма назвал вероятную продолжительность интеграции новых регионов
Полная интеграция ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в хозяйственную, образовательную и гуманитарную структуры России может занять до пяти лет, заявил... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:04
2023-03-10T10:04
2023-03-10T14:49
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
политика
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Полная интеграция ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в хозяйственную, образовательную и гуманитарную структуры России может занять до пяти лет, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября."Считаю, что до пяти лет - переходный период, (который) максимально сможет обеспечить решения всех узловых проблем, в том числе и спорных", - сказал Аксенов в интервью, которое проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе, отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться для полной интеграции новых регионов в хозяйственную, образовательную, гуманитарную структуру РФ. Глава Крыма добавил, что есть очень много вопросов, которые невозможно будет решить путем прямого применения федерального законодательства, поэтому максимальное количество полномочий должно быть отдано руководителям регионов."Решения должны приниматься очень быстро, очень важна скорость принятия решений - сегодня это главное. Крым быстро почему прошел (процесс интеграции – ред.)? Потому что мы принимали (решения) здесь, не колеблясь", - пояснил он.Аксенов добавил, что федеральное правительство активно помогает новым регионам, учитывается и крымский опыт, крымские власти оказывают коллегам методическую помощь. "Сейчас главный вопрос, что большинство вопросов должны в ручном режиме решаться. Я коллегам говорю: если вы видите, что невозможно применить напрямую федеральный закон, но в интересах гражданина надо принять какое-то решение, принимайте его комиссионно, в интересах гражданина действуйте, даже если у вас есть расхождения", - рассказал он."Так что, пятилетний срок, мне кажется, на сегодняшний день надо ставить - по крайней мере, границу самим для себя надо ставить, что за пять лет мы полностью должны адаптироваться в федеральное законодательство, с учетом крымского опыта", - заключил Аксенов.Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>
https://ria.ru/20230304/krym-1855810928.html
https://ria.ru/20230221/rossiya-1853336580.html
https://ria.ru/20230221/matkapital-1853419743.html
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
россия
республика крым
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Аксенов о сроках интеграции новых регионов России
Аксенов о сроках интеграции новых регионов России
2023-03-10T10:04
true
PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, политика, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, запорожская область
Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Политика, Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Запорожская область
Глава Крыма назвал вероятную продолжительность интеграции новых регионов
Глава Крыма Аксенов: интеграция новых регионов в структуры России может занять до пяти лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Полная интеграция ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в хозяйственную, образовательную и гуманитарную структуры России может занять до пяти лет, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
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в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября.
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"Считаю, что до пяти лет - переходный период, (который) максимально сможет обеспечить решения всех узловых проблем, в том числе и спорных", - сказал Аксенов в интервью, которое проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе
, отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться для полной интеграции новых регионов в хозяйственную, образовательную, гуманитарную структуру РФ. Глава Крыма добавил, что есть очень много вопросов, которые невозможно будет решить путем прямого применения федерального законодательства, поэтому максимальное количество полномочий должно быть отдано руководителям регионов.
"Решения должны приниматься очень быстро, очень важна скорость принятия решений - сегодня это главное. Крым быстро почему прошел (процесс интеграции – ред.)? Потому что мы принимали (решения) здесь, не колеблясь", - пояснил он.
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Аксенов добавил, что федеральное правительство активно помогает новым регионам, учитывается и крымский опыт, крымские власти оказывают коллегам методическую помощь. "Сейчас главный вопрос, что большинство вопросов должны в ручном режиме решаться. Я коллегам говорю: если вы видите, что невозможно применить напрямую федеральный закон, но в интересах гражданина надо принять какое-то решение, принимайте его комиссионно, в интересах гражданина действуйте, даже если у вас есть расхождения", - рассказал он.
"Так что, пятилетний срок, мне кажется, на сегодняшний день надо ставить - по крайней мере, границу самим для себя надо ставить, что за пять лет мы полностью должны адаптироваться в федеральное законодательство, с учетом крымского опыта", - заключил Аксенов.
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