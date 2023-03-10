https://ria.ru/20230310/regiony-1856926696.html

Глава Крыма назвал вероятную продолжительность интеграции новых регионов

Глава Крыма назвал вероятную продолжительность интеграции новых регионов - РИА Новости, 10.03.2023

Глава Крыма назвал вероятную продолжительность интеграции новых регионов

Полная интеграция ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в хозяйственную, образовательную и гуманитарную структуры России может занять до пяти лет, заявил... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:04

2023-03-10T10:04

2023-03-10T14:49

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

политика

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Полная интеграция ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в хозяйственную, образовательную и гуманитарную структуры России может занять до пяти лет, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября."Считаю, что до пяти лет - переходный период, (который) максимально сможет обеспечить решения всех узловых проблем, в том числе и спорных", - сказал Аксенов в интервью, которое проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе, отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться для полной интеграции новых регионов в хозяйственную, образовательную, гуманитарную структуру РФ. Глава Крыма добавил, что есть очень много вопросов, которые невозможно будет решить путем прямого применения федерального законодательства, поэтому максимальное количество полномочий должно быть отдано руководителям регионов."Решения должны приниматься очень быстро, очень важна скорость принятия решений - сегодня это главное. Крым быстро почему прошел (процесс интеграции – ред.)? Потому что мы принимали (решения) здесь, не колеблясь", - пояснил он.Аксенов добавил, что федеральное правительство активно помогает новым регионам, учитывается и крымский опыт, крымские власти оказывают коллегам методическую помощь. "Сейчас главный вопрос, что большинство вопросов должны в ручном режиме решаться. Я коллегам говорю: если вы видите, что невозможно применить напрямую федеральный закон, но в интересах гражданина надо принять какое-то решение, принимайте его комиссионно, в интересах гражданина действуйте, даже если у вас есть расхождения", - рассказал он."Так что, пятилетний срок, мне кажется, на сегодняшний день надо ставить - по крайней мере, границу самим для себя надо ставить, что за пять лет мы полностью должны адаптироваться в федеральное законодательство, с учетом крымского опыта", - заключил Аксенов.Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>

https://ria.ru/20230304/krym-1855810928.html

https://ria.ru/20230221/rossiya-1853336580.html

https://ria.ru/20230221/matkapital-1853419743.html

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

россия

республика крым

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, политика, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, запорожская область