https://ria.ru/20230310/putin-1856958644.html

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 10.03.2023

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян (80%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76,7% показал опрос Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:57

2023-03-10T11:57

2023-03-10T11:57

россия

вциом

владимир путин

михаил мишустин

сергей лавров

единая россия

кпрф

политика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Большинство россиян (80%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76,7% показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80% респондентов, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину - 61,8%. В то же время деятельность Путина одобряют 76,7% опрошенных, а деятельность Мишустина - 53,3%. Деятельность правительства одобряют 52,1%. Также респонденты рассказали, кому бы они доверили решение важных государственных вопросов. Респонденты чаще всего называли Путина (37,5%), министра иностранных дел Сергея Лаврова(16,3%) и Мишустина (14,3%). Участники опроса рассказали и о том, за какие партии они бы проголосовали, если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье. Больше всего голосов набрали "Единая Россия" (38,8%), КПРФ (10,3%) и ЛДПР (8,7%). Еще 9,7% готовы проголосовать за непарламентские партии, а 11,1% признались, что не стали бы участвовать в выборах. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 27 февраля по 5 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20230223/poslanie-1853952316.html

https://ria.ru/20230310/ukraina-1856957116.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вциом, владимир путин, михаил мишустин, сергей лавров, единая россия, кпрф, политика