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Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 10.03.2023
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11:57 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/putin-1856958644.html
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 10.03.2023
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян (80%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76,7% показал опрос Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:57
2023-03-10T11:57
россия
вциом
владимир путин
михаил мишустин
сергей лавров
единая россия
кпрф
политика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Большинство россиян (80%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76,7% показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80% респондентов, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину - 61,8%. В то же время деятельность Путина одобряют 76,7% опрошенных, а деятельность Мишустина - 53,3%. Деятельность правительства одобряют 52,1%. Также респонденты рассказали, кому бы они доверили решение важных государственных вопросов. Респонденты чаще всего называли Путина (37,5%), министра иностранных дел Сергея Лаврова(16,3%) и Мишустина (14,3%). Участники опроса рассказали и о том, за какие партии они бы проголосовали, если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье. Больше всего голосов набрали "Единая Россия" (38,8%), КПРФ (10,3%) и ЛДПР (8,7%). Еще 9,7% готовы проголосовать за непарламентские партии, а 11,1% признались, что не стали бы участвовать в выборах. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 27 февраля по 5 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
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россия, вциом, владимир путин, михаил мишустин, сергей лавров, единая россия, кпрф, политика
Россия, ВЦИОМ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Единая Россия, КПРФ, Политика
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: 80 процентов россиян доверяют Путину, 76,7 процента одобряют его деятельность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Большинство россиян (80%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76,7% показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80% респондентов, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину - 61,8%. В то же время деятельность Путина одобряют 76,7% опрошенных, а деятельность Мишустина - 53,3%. Деятельность правительства одобряют 52,1%.
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Также респонденты рассказали, кому бы они доверили решение важных государственных вопросов. Респонденты чаще всего называли Путина (37,5%), министра иностранных дел Сергея Лаврова(16,3%) и Мишустина (14,3%).
Участники опроса рассказали и о том, за какие партии они бы проголосовали, если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье. Больше всего голосов набрали "Единая Россия" (38,8%), КПРФ (10,3%) и ЛДПР (8,7%). Еще 9,7% готовы проголосовать за непарламентские партии, а 11,1% признались, что не стали бы участвовать в выборах.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 27 февраля по 5 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
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РоссияВЦИОМВладимир ПутинМихаил МишустинСергей ЛавровЕдиная РоссияКПРФПолитика
 
 
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