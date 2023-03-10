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Эксперты перечислили самые популярные у россиян страны для зимовки - РИА Новости, 10.03.2023
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Туризм
 
04:37 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/puteshestviya-1856688391.html
Эксперты перечислили самые популярные у россиян страны для зимовки
Эксперты перечислили самые популярные у россиян страны для зимовки - РИА Новости, 10.03.2023
Эксперты перечислили самые популярные у россиян страны для зимовки
Определены страны дальнего зарубежья, которые россияне выбирают для зимовок чаще всего, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T04:37
2023-03-10T04:37
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туризм
индия
таиланд
россия
турция
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Определены страны дальнего зарубежья, которые россияне выбирают для зимовок чаще всего, сообщает МТС Travel.Специалисты сервиса проанализировали поездки россиян продолжительностью более трех недель. Респонденты покинули домашний регион после 1 декабря и вернулись обратно до 1 марта. Эксперты выяснили, что за год число долговременных туристов увеличилось на 12 процентов.Абсолютным лидером стал Таиланд, который этой зимой выбрал каждый четвертый (24 процента) путешественник. Причем за год число таких граждан РФ удвоилось. Средний срок каникул составил месяц.На втором месте — Турция, зиму в которой проводили 17 процентов туристов. ОАЭ выбрали семь процентов граждан.Особый рост популярности пришелся на южные и юго-восточные азиатские страны: Вьетнам посетили в шесть раз больше россиян, Индонезию — в пять раз, Индию — в два раза больше.Две последние страны вошли в пятерку самых востребованных впервые за пять лет. Возросший интерес к ним можно объяснить ослаблением карантинных ограничений и более простой логистикой по сравнению с европейскими направлениями, а также открытием прямого авиасообщения с Индией, отмечают эксперты. В прошлом году четвертую и пятую строчки в аналогичном рейтинге занимали Испания и Германия.
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новости - туризм, туризм, индия, таиланд, россия, турция, оаэ
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Индия, Таиланд, Россия, Турция, ОАЭ
Эксперты перечислили самые популярные у россиян страны для зимовки

МТС Travel: самой популярной страной для зимовки у россиян стал Таиланд

© Фото : Александр АндреевХрам Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Определены страны дальнего зарубежья, которые россияне выбирают для зимовок чаще всего, сообщает МТС Travel.
Специалисты сервиса проанализировали поездки россиян продолжительностью более трех недель. Респонденты покинули домашний регион после 1 декабря и вернулись обратно до 1 марта. Эксперты выяснили, что за год число долговременных туристов увеличилось на 12 процентов.
Абсолютным лидером стал Таиланд, который этой зимой выбрал каждый четвертый (24 процента) путешественник. Причем за год число таких граждан РФ удвоилось. Средний срок каникул составил месяц.
На втором месте — Турция, зиму в которой проводили 17 процентов туристов. ОАЭ выбрали семь процентов граждан.
Особый рост популярности пришелся на южные и юго-восточные азиатские страны: Вьетнам посетили в шесть раз больше россиян, Индонезию — в пять раз, Индию — в два раза больше.
Две последние страны вошли в пятерку самых востребованных впервые за пять лет. Возросший интерес к ним можно объяснить ослаблением карантинных ограничений и более простой логистикой по сравнению с европейскими направлениями, а также открытием прямого авиасообщения с Индией, отмечают эксперты. В прошлом году четвертую и пятую строчки в аналогичном рейтинге занимали Испания и Германия.
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