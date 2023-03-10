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Рябков прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков"
Рябков прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 10.03.2023
Рябков прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков"
Москва не даст спустить на тормозах ситуацию с международным расследованием подрыва "Северных потоков", США должны прекратить саботаж, заявил в пятницу замглавы РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:27
2023-03-10T13:27
2023-03-10T13:27
в мире
сша
москва
россия
сергей рябков
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Москва не даст спустить на тормозах ситуацию с международным расследованием подрыва "Северных потоков", США должны прекратить саботаж, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Курс взят на то, чтобы все это замылить. Но мы не дадим спустить на тормозах происходящее, мы призываем США и их европейских сателлитов прекратить линию на саботаж того, что назрело, а именно запуск независимого международного расследования этого события", - заявил Рябков в интервью RT Arabic.
https://ria.ru/20230310/ukraina-1856945127.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, россия, сергей рябков, авария на "северных потоках"
В мире, США, Москва, Россия, Сергей Рябков, Авария на "Северных потоках"
Рябков прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков"
Рябков: Россия не даст спустить на тормозах ситуацию с подрывом "Северных потоков"