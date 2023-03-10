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Рябков прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 10.03.2023
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13:27 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/podryv-1856995214.html
Рябков прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков"
Рябков прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 10.03.2023
Рябков прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков"
Москва не даст спустить на тормозах ситуацию с международным расследованием подрыва "Северных потоков", США должны прекратить саботаж, заявил в пятницу замглавы РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:27
2023-03-10T13:27
в мире
сша
москва
россия
сергей рябков
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Москва не даст спустить на тормозах ситуацию с международным расследованием подрыва "Северных потоков", США должны прекратить саботаж, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Курс взят на то, чтобы все это замылить. Но мы не дадим спустить на тормозах происходящее, мы призываем США и их европейских сателлитов прекратить линию на саботаж того, что назрело, а именно запуск независимого международного расследования этого события", - заявил Рябков в интервью RT Arabic.
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в мире, сша, москва, россия, сергей рябков, авария на "северных потоках"
В мире, США, Москва, Россия, Сергей Рябков, Авария на "Северных потоках"
Рябков прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков"

Рябков: Россия не даст спустить на тормозах ситуацию с подрывом "Северных потоков"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Москва не даст спустить на тормозах ситуацию с международным расследованием подрыва "Северных потоков", США должны прекратить саботаж, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Курс взят на то, чтобы все это замылить. Но мы не дадим спустить на тормозах происходящее, мы призываем США и их европейских сателлитов прекратить линию на саботаж того, что назрело, а именно запуск независимого международного расследования этого события", - заявил Рябков в интервью RT Arabic.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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В миреСШАМоскваРоссияСергей РябковАвария на "Северных потоках"
 
 
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