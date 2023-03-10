https://ria.ru/20230310/podryv-1856995214.html

Рябков прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков"

Рябков прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 10.03.2023

Рябков прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков"

Москва не даст спустить на тормозах ситуацию с международным расследованием подрыва "Северных потоков", США должны прекратить саботаж, заявил в пятницу замглавы РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:27

2023-03-10T13:27

2023-03-10T13:27

в мире

сша

москва

россия

сергей рябков

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Москва не даст спустить на тормозах ситуацию с международным расследованием подрыва "Северных потоков", США должны прекратить саботаж, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Курс взят на то, чтобы все это замылить. Но мы не дадим спустить на тормозах происходящее, мы призываем США и их европейских сателлитов прекратить линию на саботаж того, что назрело, а именно запуск независимого международного расследования этого события", - заявил Рябков в интервью RT Arabic.

https://ria.ru/20230310/ukraina-1856945127.html

сша

москва

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Дарья Буймова

в мире, сша, москва, россия, сергей рябков, авария на "северных потоках"