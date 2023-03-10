Корпорация МСП помогла трем российским компаниям найти партнера в Индии
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© Корпорация МСП
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Три российских малых предприятия смогли найти партнера из Индии на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает Корпорация МСП (КМСП), выступающая оператором платформы.
Уточняется, что через сервис платформы "Производственная кооперация и сбыт" отечественные компании предложили индийской DBD Water Systems свои системы интеллектуального учета воды. Представители сторон уже провели переговоры, по результатам которых иностранная компания подтвердила заинтересованность в тестировании российского оборудования. Первые образцы будут направлены в Мумбаи в ближайшее время.
"Для малого и среднего бизнеса Цифровая платформа открыла новые возможности по выходу на зарубежные рынки. Российские предприниматели благодаря МСП.РФ могут стать поставщиками зарубежных компаний. Мы, в свою очередь, оказываем всестороннюю поддержку для продуктивного взаимодействия с иностранными заказчиками, которые разместили свой спрос на Цифровой платформе" - отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Запрос от индийской компании поступил по линии Национальной корпорации малых предприятий Республики Индия (NSIC). Помимо нее через сервис "Производственная кооперация и сбыт" размещен спрос еще пяти индийских компаний, опубликовавших около двух десятков запросных позиций, среди которых станки, гидравлические цилиндры и силовые агрегаты, а также удобрения.
Всего свои запросы на Цифровой платформе МСП.РФ разместили более 30 зарубежных компаний из Беларуси, Армении, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Таджикистана, Турции и Омана. Эти предприятия ищут поставщиков промышленного оборудования, строительных материалов, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – всего более 400 запросных позиций.
По состоянию на март 2023 года, уже более 40 МСП-производителей заключили договоры с российскими компаниями или соглашения с иностранными о поставке продукции. Лидерами по подписанным документам с иностранными партнерами являются Беларусь, Армения и Индия.
Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития при участии бизнеса. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.