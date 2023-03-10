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Рябков назвал обмен заключенными с США единственным позитивом в отношениях
Рябков назвал обмен заключенными с США единственным позитивом в отношениях - РИА Новости, 10.03.2023
Рябков назвал обмен заключенными с США единственным позитивом в отношениях
Москва и Вашингтон достигли результатов по теме обмена заключенными - это единственный позитив в российско-американских отношениях, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:00
2023-03-10T13:00
2023-03-10T13:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Москва и Вашингтон достигли результатов по теме обмена заключенными - это единственный позитив в российско-американских отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В минувшем декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Бута. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США.
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в мире, вашингтон (штат), москва, россия, сергей рябков, бриттни грайнер, rt arabic
В мире, Вашингтон (штат), Москва, Россия, Сергей Рябков, Бриттни Грайнер, RT Arabic
Рябков назвал обмен заключенными с США единственным позитивом в отношениях
Рябков назвал результаты обмена заключенными с США единственным позитивом в отношениях