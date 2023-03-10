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Рябков назвал обмен заключенными с США единственным позитивом в отношениях - РИА Новости, 10.03.2023
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13:00 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/otnosheniya-1856982488.html
Рябков назвал обмен заключенными с США единственным позитивом в отношениях
Рябков назвал обмен заключенными с США единственным позитивом в отношениях - РИА Новости, 10.03.2023
Рябков назвал обмен заключенными с США единственным позитивом в отношениях
Москва и Вашингтон достигли результатов по теме обмена заключенными - это единственный позитив в российско-американских отношениях, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:00
2023-03-10T13:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Москва и Вашингтон достигли результатов по теме обмена заключенными - это единственный позитив в российско-американских отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В минувшем декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Бута. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США.
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в мире, вашингтон (штат), москва, россия, сергей рябков, бриттни грайнер, rt arabic
В мире, Вашингтон (штат), Москва, Россия, Сергей Рябков, Бриттни Грайнер, RT Arabic
Рябков назвал обмен заключенными с США единственным позитивом в отношениях

Рябков назвал результаты обмена заключенными с США единственным позитивом в отношениях

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Москва и Вашингтон достигли результатов по теме обмена заключенными - это единственный позитив в российско-американских отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Есть такой сюжет, как обмен заключенными. По специализированным каналам продолжается рассмотрение соответствующих вопросов. В последние месяцы были достигнуты некоторые результаты, в том числе по таким резонансным гуманитарным случаям. Это небольшой позитив, пожалуй, единственный позитив последних месяцев в российско-американских отношениях ", - сказал он в интервью RT Arabic.
В минувшем декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Бута. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США.
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В миреВашингтон (штат)МоскваРоссияСергей РябковБриттни ГрайнерRT Arabic
 
 
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