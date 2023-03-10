https://ria.ru/20230310/olenevodstvo-1856964575.html

Международный чемпионат по оленеводству пройдет в Якутии

Международный чемпионат по оленеводству пройдет в Якутии - РИА Новости, 10.03.2023

Международный чемпионат по оленеводству пройдет в Якутии

Международный чемпионат по традиционному оленеводству запланирован на 15-19 марта в Нерюнгринском районе Якутии, в программу вошли спортивные соревнования,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:16

2023-03-10T12:16

2023-03-10T12:16

республика саха (якутия)

арктика

россия

арктический совет

исток

николай корчунов

дальний восток

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 10 мар - РИА Новости. Международный чемпионат по традиционному оленеводству запланирован на 15-19 марта в Нерюнгринском районе Якутии, в программу вошли спортивные соревнования, культурные мероприятия и конференция по развитию оленеводства в Арктике, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. "Международный чемпионат по традиционному оленеводству состоится 15-19 марта в Республике Саха (Якутия) в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Мероприятия чемпионата, в том числе конференция "Устойчивое развитие оленеводства в условиях глобальных перемен в Арктике", пройдут в городе Нерюнгри и селе Иенгра", - рассказали в пресс-службе, отметив, что мероприятия организуются ассоциацией "Оленеводы мира" и министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, а их оператором выступает фонд "Росконгресс". Как отметил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов, международный чемпионат по традиционному оленеводству имеет важнейшее значение в контексте деятельности государства по сохранению традиционных культур коренных жителей Арктики. "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития арктических территорий, создание комфортных условий для проживающих там граждан невозможно без учета опыта и знаний коренных этносов, исконно проживающих на этой территории. Убежден, чемпионат будет способствовать укреплению связей между представителями коренных малочисленных народов Севера", - отметил Корчунов. В рамках чемпионата запланирована конференция "Устойчивое развитие оленеводства в условиях глобальных перемен в Арктике", на которой ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства республики, ООО "А-Проперти" и кочевой родовой общиной коренных малочисленных народов Севера "Исток". Кроме того, запланировано проведение внеочередного заседания правления ассоциации "Оленеводы мира". "В рамках государственной программы поддержки хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в ближайшие три года из федерального бюджета будет выделено по 450 миллионов рублей в год. Эти средства в том числе будут направлены на содействие оленеводческим хозяйствам, поддержку малого и среднего бизнеса. В рамках деловой программы чемпионата состоится обсуждение стратегии модернизации оленеводства, возможностей государственно-частного партнерства в этой сфере, а также вопросов подготовки кадров. Рассчитываем, что обсуждения будут способствовать выработке новых перспективных подходов к развитию коренных народов и их хозяйственной деятельности", - приводятся слова министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. По информации организаторов, чемпионат включает соревнования, среди которых прыжки через нарты, метание аркана, комбинированная эстафета, ловля оленей, а также гонки на оленьих упряжках. В рамках культурной программы запланированы премьерный показ фильма "Белый ангел тундры", встреча с учениками экспериментальной школы-интерната "Арктика" и посещение Нерюнгринского музея.

https://ria.ru/20230309/konferentsiya-1856882326.html

https://ria.ru/20230309/borba-1856711385.html

https://ria.ru/20230309/yakutiya-1856803380.html

арктика

россия

дальний восток

республика саха (якутия)

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арктика, россия, арктический совет, исток, николай корчунов, дальний восток, республика саха (якутия)