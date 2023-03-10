https://ria.ru/20230310/nastavnichestvo-1857013613.html

Правительство расширит программу научного наставничества

Правительство расширит программу научного наставничества - РИА Новости, 10.03.2023

Правительство расширит программу научного наставничества

Кабмин в 2023 году в рамках Года педагога и наставника расширит программу научного наставничества, задействовав студенческие научные объединения и советы... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:07

2023-03-10T14:07

2023-03-10T14:09

год педагога и наставника

общество

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дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кабмин в 2023 году в рамках Года педагога и наставника расширит программу научного наставничества, задействовав студенческие научные объединения и советы молодых ученых, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что благодаря такому расширению появится единый трек профессионального роста молодого ученого – от абитуриента до доктора наук, а также будет обеспечена поддержка преемственности между поколениями исследователей. По словам Чернышенко, сегодня в России более 52 000 молодых преподавателей в вузах в возрасте до 39 лет, которым предстоит, опираясь на традиции отечественной педагогики и передовые технологии, формировать суверенную систему образования. Отмечается, что среди задач научного наставничества адаптация начинающих исследователей в научной среде; оказание консультационной, экспертной и других видов поддержки студенческим научным объединениям со стороны советов молодых ученых и создание условий для полноценной работы молодого ученого. "В рамках Года педагога и наставника в регионах страны пройдут мастер-классы от выпускников-наставников, интерактивные лектории, конкурсы, а также Всероссийские и Международные научно-практические конференции", - говорится в сообщении. Кроме того, будет организована работа по привлечению молодежи в педагогическую профессию, распространению опыта лучших педагогов и наставников, повышению качества образовательных программ, а лучшие преподавательские практики и современные подходы к обучению станут одной из тем юбилейного 10-го Московского международного Салона образования. "Преподаватели вузов, учителя и наставники всегда были, есть и будут для молодежи проводниками в мир знаний и науки. Их роль крайне высока в формировании ценностных ориентиров у молодых людей. ...Лучших мы наградим знаком отличия "Почетный наставник", - сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, его слова приводятся в сообщении. В апреле также пройдет стратегическая сессия в Карелии, участников программы ждет круглый стол на Съезде молодых ученых и семинар-совещание на площадке III Конгресса молодых ученых в декабре, в рамках Года педагога и наставника будет реализована инициатива "Сириус. Лето: начни свой проект", программа проводится совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" и нацелена трудоустроить студентов-наставников на время выполнения научно-технологических проектов со школьниками.

https://ria.ru/20230309/obrazovanie-1856688105.html

https://ria.ru/20230310/obschestvoznanie-1856955260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, дмитрий чернышенко, правительство рф, социальный навигатор, сн_образование