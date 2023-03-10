https://ria.ru/20230310/nastavnichestvo-1857013613.html
Правительство расширит программу научного наставничества
Правительство расширит программу научного наставничества - РИА Новости, 10.03.2023
Правительство расширит программу научного наставничества
Кабмин в 2023 году в рамках Года педагога и наставника расширит программу научного наставничества, задействовав студенческие научные объединения и советы... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:07
2023-03-10T14:07
2023-03-10T14:09
год педагога и наставника
общество
россия
дмитрий чернышенко
правительство рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кабмин в 2023 году в рамках Года педагога и наставника расширит программу научного наставничества, задействовав студенческие научные объединения и советы молодых ученых, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что благодаря такому расширению появится единый трек профессионального роста молодого ученого – от абитуриента до доктора наук, а также будет обеспечена поддержка преемственности между поколениями исследователей. По словам Чернышенко, сегодня в России более 52 000 молодых преподавателей в вузах в возрасте до 39 лет, которым предстоит, опираясь на традиции отечественной педагогики и передовые технологии, формировать суверенную систему образования. Отмечается, что среди задач научного наставничества адаптация начинающих исследователей в научной среде; оказание консультационной, экспертной и других видов поддержки студенческим научным объединениям со стороны советов молодых ученых и создание условий для полноценной работы молодого ученого. "В рамках Года педагога и наставника в регионах страны пройдут мастер-классы от выпускников-наставников, интерактивные лектории, конкурсы, а также Всероссийские и Международные научно-практические конференции", - говорится в сообщении. Кроме того, будет организована работа по привлечению молодежи в педагогическую профессию, распространению опыта лучших педагогов и наставников, повышению качества образовательных программ, а лучшие преподавательские практики и современные подходы к обучению станут одной из тем юбилейного 10-го Московского международного Салона образования. "Преподаватели вузов, учителя и наставники всегда были, есть и будут для молодежи проводниками в мир знаний и науки. Их роль крайне высока в формировании ценностных ориентиров у молодых людей. ...Лучших мы наградим знаком отличия "Почетный наставник", - сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, его слова приводятся в сообщении. В апреле также пройдет стратегическая сессия в Карелии, участников программы ждет круглый стол на Съезде молодых ученых и семинар-совещание на площадке III Конгресса молодых ученых в декабре, в рамках Года педагога и наставника будет реализована инициатива "Сириус. Лето: начни свой проект", программа проводится совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" и нацелена трудоустроить студентов-наставников на время выполнения научно-технологических проектов со школьниками.
https://ria.ru/20230309/obrazovanie-1856688105.html
https://ria.ru/20230310/obschestvoznanie-1856955260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко, правительство рф, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Правительство РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Правительство расширит программу научного наставничества
Чернышенко: правительство в 2023 году расширит программу научного наставничества
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кабмин в 2023 году в рамках Года педагога и наставника расширит программу научного наставничества, задействовав студенческие научные объединения и советы молодых ученых, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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"Одна из целей Года педагога и наставника – качественно усилить вузы, а также масштабировать движение наставников. В целях развития системы научного наставничества мы задействуем студенческие научные объединения и советы молодых ученых", - сказал Чернышенко, его слова приводит его пресс-служба.
Он добавил, что благодаря такому расширению появится единый трек профессионального роста молодого ученого – от абитуриента до доктора наук, а также будет обеспечена поддержка преемственности между поколениями исследователей.
По словам Чернышенко, сегодня в России более 52 000 молодых преподавателей в вузах в возрасте до 39 лет, которым предстоит, опираясь на традиции отечественной педагогики и передовые технологии, формировать суверенную систему образования.
Отмечается, что среди задач научного наставничества адаптация начинающих исследователей в научной среде; оказание консультационной, экспертной и других видов поддержки студенческим научным объединениям со стороны советов молодых ученых и создание условий для полноценной работы молодого ученого.
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"В рамках Года педагога и наставника в регионах страны пройдут мастер-классы от выпускников-наставников, интерактивные лектории, конкурсы, а также Всероссийские и Международные научно-практические конференции", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет организована работа по привлечению молодежи в педагогическую профессию, распространению опыта лучших педагогов и наставников, повышению качества образовательных программ, а лучшие преподавательские практики и современные подходы к обучению станут одной из тем юбилейного 10-го Московского международного Салона образования.
"Преподаватели вузов, учителя и наставники всегда были, есть и будут для молодежи проводниками в мир знаний и науки. Их роль крайне высока в формировании ценностных ориентиров у молодых людей. ...Лучших мы наградим знаком отличия "Почетный наставник", - сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков
, его слова приводятся в сообщении.
В апреле также пройдет стратегическая сессия в Карелии, участников программы ждет круглый стол на Съезде молодых ученых и семинар-совещание на площадке III Конгресса молодых ученых в декабре, в рамках Года педагога и наставника будет реализована инициатива "Сириус. Лето: начни свой проект", программа проводится совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" и нацелена трудоустроить студентов-наставников на время выполнения научно-технологических проектов со школьниками.
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