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Александр Михайлов высказался о сбежавших за границу артистах
Александр Михайлов высказался о сбежавших за границу артистах - РИА Новости, 10.03.2023
Александр Михайлов высказался о сбежавших за границу артистах
Народный артист России Александр Михайлов высказался о причинах, по которым его коллеги не поддержали страну после начала СВО. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:26
2023-03-10T12:26
2023-03-10T12:30
культура
александр михайлов (актер)
знаменитости
культура
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народный артист России Александр Михайлов высказался о причинах, по которым его коллеги не поддержали страну после начала СВО. "Потому что страх. У них много чего было за рубежом – дома, предприятия. Они думают о том, что у них в чужом банке деньги. Маленький пример – Чулпан Хаматова. У нее все было. Почему-то она говорит страшные вещи. Ее вынуждают поливать помоями Россию. Смольянинов* сказал, что будет стрелять в своего коллегу по актерской профессии", – поделился Михайлов порталу "Абзац". По его словам, некоторые актеры вжились в роль и не смогли из нее выйти. После начала СВО Михайлов поддержал ее. Кроме того, он выступал в зоне спецоперации перед российскими военными. Ранее актер Федор Добронравов поддержал солдат СВО. Он посетил раненых военных в госпитале в Самаре. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр михайлов (актер), знаменитости, культура
Культура, Александр Михайлов (актер), Знаменитости, Культура
Александр Михайлов высказался о сбежавших за границу артистах
Актер Александр Михайлов назвал причину побега артистов за границу
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народный артист России Александр Михайлов высказался о причинах, по которым его коллеги не поддержали страну после начала СВО.
"Потому что страх. У них много чего было за рубежом – дома, предприятия. Они думают о том, что у них в чужом банке деньги. Маленький пример – Чулпан Хаматова. У нее все было. Почему-то она говорит страшные вещи. Ее вынуждают поливать помоями Россию. Смольянинов* сказал, что будет стрелять в своего коллегу по актерской профессии", – поделился
Михайлов порталу "Абзац".
По его словам, некоторые актеры вжились в роль и не смогли из нее выйти.
«
"Пора одуматься. Есть два типа актеров – актеры представления и актеры переживания. Вторые погружаются в образ и не могут из него выйти. На Западе делают все возможное, чтобы уничтожить Россию и стравить два славянских народа", – заключил артист.
После начала СВО Михайлов поддержал ее. Кроме того, он выступал в зоне спецоперации перед российскими военными.
Ранее актер Федор Добронравов поддержал
солдат СВО. Он посетил раненых военных в госпитале в Самаре.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Певица Зара посетила в госпитале участников спецоперации на Украине