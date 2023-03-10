Рейтинг@Mail.ru
Александр Михайлов высказался о сбежавших за границу артистах - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:26 10.03.2023 (обновлено: 12:30 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/mikhaylov-1856967780.html
Александр Михайлов высказался о сбежавших за границу артистах
Александр Михайлов высказался о сбежавших за границу артистах - РИА Новости, 10.03.2023
Александр Михайлов высказался о сбежавших за границу артистах
Народный артист России Александр Михайлов высказался о причинах, по которым его коллеги не поддержали страну после начала СВО. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:26
2023-03-10T12:30
культура
александр михайлов (актер)
знаменитости
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155942/89/1559428946_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_100ad609e2c4c19ccfbf5f3583d75446.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народный артист России Александр Михайлов высказался о причинах, по которым его коллеги не поддержали страну после начала СВО. "Потому что страх. У них много чего было за рубежом – дома, предприятия. Они думают о том, что у них в чужом банке деньги. Маленький пример – Чулпан Хаматова. У нее все было. Почему-то она говорит страшные вещи. Ее вынуждают поливать помоями Россию. Смольянинов* сказал, что будет стрелять в своего коллегу по актерской профессии", – поделился Михайлов порталу "Абзац". По его словам, некоторые актеры вжились в роль и не смогли из нее выйти. После начала СВО Михайлов поддержал ее. Кроме того, он выступал в зоне спецоперации перед российскими военными. Ранее актер Федор Добронравов поддержал солдат СВО. Он посетил раненых военных в госпитале в Самаре. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20220414/zara-1783440104.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155942/89/1559428946_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_ffb1064bc4e3565f1a10c0abe63e11c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр михайлов (актер), знаменитости, культура
Культура, Александр Михайлов (актер), Знаменитости, Культура
Александр Михайлов высказался о сбежавших за границу артистах

Актер Александр Михайлов назвал причину побега артистов за границу

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР Александр Михайлов
Народный артист РСФСР Александр Михайлов - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народный артист России Александр Михайлов высказался о причинах, по которым его коллеги не поддержали страну после начала СВО.
"Потому что страх. У них много чего было за рубежом – дома, предприятия. Они думают о том, что у них в чужом банке деньги. Маленький пример – Чулпан Хаматова. У нее все было. Почему-то она говорит страшные вещи. Ее вынуждают поливать помоями Россию. Смольянинов* сказал, что будет стрелять в своего коллегу по актерской профессии", – поделился Михайлов порталу "Абзац".
По его словам, некоторые актеры вжились в роль и не смогли из нее выйти.
«
"Пора одуматься. Есть два типа актеров – актеры представления и актеры переживания. Вторые погружаются в образ и не могут из него выйти. На Западе делают все возможное, чтобы уничтожить Россию и стравить два славянских народа", – заключил артист.
После начала СВО Михайлов поддержал ее. Кроме того, он выступал в зоне спецоперации перед российскими военными.
Ранее актер Федор Добронравов поддержал солдат СВО. Он посетил раненых военных в госпитале в Самаре.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Певица Зара - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Певица Зара посетила в госпитале участников спецоперации на Украине
14 апреля 2022, 05:04
 
КультураАлександр Михайлов (актер)ЗнаменитостиКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала