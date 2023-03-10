https://ria.ru/20230310/mikhaylov-1856967780.html

Александр Михайлов высказался о сбежавших за границу артистах

Александр Михайлов высказался о сбежавших за границу артистах - РИА Новости, 10.03.2023

Александр Михайлов высказался о сбежавших за границу артистах

Народный артист России Александр Михайлов высказался о причинах, по которым его коллеги не поддержали страну после начала СВО. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:26

2023-03-10T12:26

2023-03-10T12:30

культура

александр михайлов (актер)

знаменитости

культура

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народный артист России Александр Михайлов высказался о причинах, по которым его коллеги не поддержали страну после начала СВО. "Потому что страх. У них много чего было за рубежом – дома, предприятия. Они думают о том, что у них в чужом банке деньги. Маленький пример – Чулпан Хаматова. У нее все было. Почему-то она говорит страшные вещи. Ее вынуждают поливать помоями Россию. Смольянинов* сказал, что будет стрелять в своего коллегу по актерской профессии", – поделился Михайлов порталу "Абзац". По его словам, некоторые актеры вжились в роль и не смогли из нее выйти. После начала СВО Михайлов поддержал ее. Кроме того, он выступал в зоне спецоперации перед российскими военными. Ранее актер Федор Добронравов поддержал солдат СВО. Он посетил раненых военных в госпитале в Самаре. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20220414/zara-1783440104.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр михайлов (актер), знаменитости, культура