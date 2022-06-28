https://ria.ru/20220628/dobronravov-1798677469.html

Актер Добронравов навестил участников спецоперации в военном госпитале

Актер Добронравов навестил участников спецоперации в военном госпитале - РИА Новости, 28.06.2022

Актер Добронравов навестил участников спецоперации в военном госпитале

Российский актер Федор Добронравов поддержал участников специальной военной операции, проходящих лечение в самарском военном госпитале, соответствующее видео во РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:14

2022-06-28T13:14

2022-06-28T13:14

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федор добронравов

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский актер Федор Добронравов поддержал участников специальной военной операции, проходящих лечение в самарском военном госпитале, соответствующее видео во вторник опубликовало Минобороны России."Федор Викторович пожелал всем скорейшего выздоровления и ответил на интересующие вопросы, выступил перед персоналом и пациентами госпиталя с рассказом об особенностях актерской профессии и о своей службе в Воздушно-десантных войсках. В ходе откровенной беседы с военнослужащими, он выразил им слова поддержки и наилучшие пожелания", - рассказали в военном ведомстве. Встреча актера с военнослужащими организована руководством дома офицеров самарского гарнизона и самарского военного госпиталя.Ранее военнослужащих в 426-м военном госпитале в Самаре посетили народный артист России Владимир Борисов и основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин.

https://ria.ru/20220409/serial-1782691784.html

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Кирилл Волков

новости культуры, федор добронравов, россия, самара, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр