https://ria.ru/20230310/manucharov-1857035905.html

Манучаров резко ответил Собчак на критику в свой адрес

Манучаров резко ответил Собчак на критику в свой адрес - РИА Новости, 10.03.2023

Манучаров резко ответил Собчак на критику в свой адрес

Ведущий передачи "Эмпатия Манучи" Вячеслав Манучаров отреагировал на слова Ксении Собчак в свой адрес. Недавно журналистка обвинила коллегу в том, что он... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:18

2023-03-10T16:18

2023-03-10T16:18

шоубиз

вячеслав манучаров

владимир познер

иван ургант

ксения собчак

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Ведущий передачи "Эмпатия Манучи" Вячеслав Манучаров отреагировал на слова Ксении Собчак в свой адрес. Недавно журналистка обвинила коллегу в том, что он критиковал Владимира Познера и Ивана Урганта ради места на Первом канале. Свои слова журналист аргументировал тем, что много лет работал на телевидении, причем успешно. Ранее ведущий назвал осуждение Познером журналистов "русофобской песней стыда". Также Манучаров раскритиковал коллегу за то, что он публично не высказался о спецоперации.

https://ria.ru/20230228/manucharov-1854901264.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

вячеслав манучаров, владимир познер, иван ургант, ксения собчак