Манучаров резко ответил Собчак на критику в свой адрес
Манучаров резко ответил Собчак на критику своих слов в адрес Урганта и Познера
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Ведущий передачи "Эмпатия Манучи" Вячеслав Манучаров отреагировал на слова Ксении Собчак в свой адрес. Недавно журналистка обвинила коллегу в том, что он критиковал Владимира Познера и Ивана Урганта ради места на Первом канале.
«
"Сегодня я высказываю смело свою позицию про Урганта, Познера и кого угодно. Не потому что я хочу занять их место в эфире Первого канала. А потому что искренне так думаю. Хотя опять же, понимаю, что в вашей картине мира это возможно только ради наживы и теплого места", – написал Манучаров в своем Telegram-канале.
Свои слова журналист аргументировал тем, что много лет работал на телевидении, причем успешно.
«
"У меня за плечами десять шоу на всех федеральных каналах. И две премии ТЭФИ за проект "Большая разница", – отметил актер.
Ранее ведущий назвал осуждение Познером журналистов "русофобской песней стыда". Также Манучаров раскритиковал коллегу за то, что он публично не высказался о спецоперации.