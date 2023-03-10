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Манучаров резко ответил Собчак на критику в свой адрес - РИА Новости, 10.03.2023
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Шоубиз
 
16:18 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/manucharov-1857035905.html
Манучаров резко ответил Собчак на критику в свой адрес
Манучаров резко ответил Собчак на критику в свой адрес - РИА Новости, 10.03.2023
Манучаров резко ответил Собчак на критику в свой адрес
Ведущий передачи "Эмпатия Манучи" Вячеслав Манучаров отреагировал на слова Ксении Собчак в свой адрес. Недавно журналистка обвинила коллегу в том, что он... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:18
2023-03-10T16:18
шоубиз
вячеслав манучаров
владимир познер
иван ургант
ксения собчак
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Ведущий передачи "Эмпатия Манучи" Вячеслав Манучаров отреагировал на слова Ксении Собчак в свой адрес. Недавно журналистка обвинила коллегу в том, что он критиковал Владимира Познера и Ивана Урганта ради места на Первом канале. Свои слова журналист аргументировал тем, что много лет работал на телевидении, причем успешно. Ранее ведущий назвал осуждение Познером журналистов "русофобской песней стыда". Также Манучаров раскритиковал коллегу за то, что он публично не высказался о спецоперации.
https://ria.ru/20230228/manucharov-1854901264.html
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вячеслав манучаров, владимир познер, иван ургант, ксения собчак
Шоубиз, Вячеслав Манучаров, Владимир Познер, Иван Ургант, Ксения Собчак
Манучаров резко ответил Собчак на критику в свой адрес

Манучаров резко ответил Собчак на критику своих слов в адрес Урганта и Познера

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Владимир ПесняАктер Вячеслав Манучаров и Ксения Собчак
Актер Вячеслав Манучаров и Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Владимир Песня
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Ведущий передачи "Эмпатия Манучи" Вячеслав Манучаров отреагировал на слова Ксении Собчак в свой адрес. Недавно журналистка обвинила коллегу в том, что он критиковал Владимира Познера и Ивана Урганта ради места на Первом канале.
«

"Сегодня я высказываю смело свою позицию про Урганта, Познера и кого угодно. Не потому что я хочу занять их место в эфире Первого канала. А потому что искренне так думаю. Хотя опять же, понимаю, что в вашей картине мира это возможно только ради наживы и теплого места", – написал Манучаров в своем Telegram-канале.

Свои слова журналист аргументировал тем, что много лет работал на телевидении, причем успешно.
«

"У меня за плечами десять шоу на всех федеральных каналах. И две премии ТЭФИ за проект "Большая разница", – отметил актер.

Ранее ведущий назвал осуждение Познером журналистов "русофобской песней стыда". Также Манучаров раскритиковал коллегу за то, что он публично не высказался о спецоперации.
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ШоубизВячеслав МанучаровВладимир ПознерИван УргантКсения Собчак
 
 
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