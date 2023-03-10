https://ria.ru/20230310/magate-1856967492.html
Гросси переназначили гендиректором МАГАТЭ на второй срок
Гросси переназначили гендиректором МАГАТЭ на второй срок - РИА Новости, 10.03.2023
Гросси переназначили гендиректором МАГАТЭ на второй срок
Совет управляющих МАГАТЭ назначил Рафаэля Гросси гендиректором агентства на второй срок, до 2 декабря 2027 года, сообщил постпред России при международных... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:21
2023-03-10T12:21
2023-03-10T17:37
магатэ
в мире
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
россия
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ВЕНА, 10 мар - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ назначил Рафаэля Гросси гендиректором агентства на второй срок, до 2 декабря 2027 года, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Совет управляющих МАГАТЭ назначил господина Рафаэля Мариано Гросси генеральным директором Агентства на второй срок, который закончится 2 декабря 2027 года", - написал Ульянов в Twitter.Как пояснило агентство, Совет управляющих МАГАТЭ переназначил Гросси на второй четырехлетний срок полномочий, который начнется в декабре 2023 года."Я глубоко польщен единогласным решением Совета назначить меня на новый срок и очень благодарен за доверие, которое государства-члены продолжают оказывать мне как главе этой поистине замечательной организации. Это происходит в то время, когда перед нами стоит множество серьезных задач, и я полностью привержен тому, чтобы продолжать делать все, что в моих силах, для выполнения важнейшей миссии МАГАТЭ в поддержку глобального мира и развития", - привела пресс-служба МАГАТЭ слова Гросси.
https://ria.ru/20230306/magate-1856088991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магатэ, в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), россия
МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Россия
Гросси переназначили гендиректором МАГАТЭ на второй срок
Совет управляющих МАГАТЭ переназначил Гросси гендиректором на второй срок до 2027 года
ВЕНА, 10 мар - РИА Новости.
Совет управляющих МАГАТЭ назначил Рафаэля Гросси гендиректором агентства на второй срок, до 2 декабря 2027 года, сообщил
постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Совет управляющих МАГАТЭ назначил господина Рафаэля Мариано Гросси генеральным директором Агентства на второй срок, который закончится 2 декабря 2027 года", - написал Ульянов в Twitter.
Как пояснило агентство, Совет управляющих МАГАТЭ переназначил Гросси на второй четырехлетний срок полномочий, который начнется в декабре 2023 года.
"Я глубоко польщен единогласным решением Совета назначить меня на новый срок и очень благодарен за доверие, которое государства-члены продолжают оказывать мне как главе этой поистине замечательной организации. Это происходит в то время, когда перед нами стоит множество серьезных задач, и я полностью привержен тому, чтобы продолжать делать все, что в моих силах, для выполнения важнейшей миссии МАГАТЭ в поддержку глобального мира и развития", - привела пресс-служба МАГАТЭ слова Гросси.
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