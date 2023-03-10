https://ria.ru/20230310/magate-1856967492.html

Гросси переназначили гендиректором МАГАТЭ на второй срок

Гросси переназначили гендиректором МАГАТЭ на второй срок - РИА Новости, 10.03.2023

Гросси переназначили гендиректором МАГАТЭ на второй срок

Совет управляющих МАГАТЭ назначил Рафаэля Гросси гендиректором агентства на второй срок, до 2 декабря 2027 года, сообщил постпред России при международных... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:21

2023-03-10T12:21

2023-03-10T17:37

магатэ

в мире

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

россия

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ВЕНА, 10 мар - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ назначил Рафаэля Гросси гендиректором агентства на второй срок, до 2 декабря 2027 года, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Совет управляющих МАГАТЭ назначил господина Рафаэля Мариано Гросси генеральным директором Агентства на второй срок, который закончится 2 декабря 2027 года", - написал Ульянов в Twitter.Как пояснило агентство, Совет управляющих МАГАТЭ переназначил Гросси на второй четырехлетний срок полномочий, который начнется в декабре 2023 года."Я глубоко польщен единогласным решением Совета назначить меня на новый срок и очень благодарен за доверие, которое государства-члены продолжают оказывать мне как главе этой поистине замечательной организации. Это происходит в то время, когда перед нами стоит множество серьезных задач, и я полностью привержен тому, чтобы продолжать делать все, что в моих силах, для выполнения важнейшей миссии МАГАТЭ в поддержку глобального мира и развития", - привела пресс-служба МАГАТЭ слова Гросси.

https://ria.ru/20230306/magate-1856088991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

магатэ, в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), россия