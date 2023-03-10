Алаудинов заявил, что пока не видел на передовой танки Leopard
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов заявил, что пока не видел на передовой танки Leopard
© AP Photo / Joerg SarbachТанки Leopard 2 A6
© AP Photo / Joerg Sarbach
Танки Leopard 2 A6. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Танки "Леопард" пока не встречаются в боях на передовой, возможно, их используют при нанесении планируемого украинским командованием контрудара для разблокирования Артемовска, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"К великому сожалению, не могу похвастаться до сих пор, что я тут видел "Леопарды". Желание разбогатеть у наших пацанов велико – они все готовы к встрече "Леопардов", потому что за каждый "Леопард" объявлена серьезная сумма, поэтому ребята ждут не дождутся", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
По его мнению, эти танки, которые украинцы "так рекламируют, пытаются сюда загнать", появятся на передовой уже в обозримом будущем.
"Я так понимаю, что (ударные украинские) группировки, о которых мы говорим, которые сконцентрированы, чтобы нанести этот удар (в районе Артемовска), может быть, тоже будут иметь в своем составе для нанесения удара непосредственно эти "Леопарды", - добавил он.
Ранее Алаудинов заявил, что в ближайшее время украинские вооруженные силы попытаются разблокировать находящийся в оперативном окружении Артемовск, для чего под руководством НАТО готовится операция, российские войска фиксируют концентрацию трех группировок противника.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.