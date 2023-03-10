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Алаудинов заявил, что пока не видел на передовой танки Leopard - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/leopard-1857138258.html
Алаудинов заявил, что пока не видел на передовой танки Leopard
Алаудинов заявил, что пока не видел на передовой танки Leopard - РИА Новости, 10.03.2023
Алаудинов заявил, что пока не видел на передовой танки Leopard
Танки "Леопард" пока не встречаются в боях на передовой, возможно, их используют при нанесении планируемого украинским командованием контрудара для... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T20:11
2023-03-10T20:11
специальная военная операция на украине
украина
артемовск
россия
апты алаудинов
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Танки "Леопард" пока не встречаются в боях на передовой, возможно, их используют при нанесении планируемого украинским командованием контрудара для разблокирования Артемовска, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Ранее несколько стран, в числе которых Германия, Польша, Норвегия, передали Украине танки Leopard. "К великому сожалению, не могу похвастаться до сих пор, что я тут видел "Леопарды". Желание разбогатеть у наших пацанов велико – они все готовы к встрече "Леопардов", потому что за каждый "Леопард" объявлена серьезная сумма, поэтому ребята ждут не дождутся", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". По его мнению, эти танки, которые украинцы "так рекламируют, пытаются сюда загнать", появятся на передовой уже в обозримом будущем. "Я так понимаю, что (ударные украинские) группировки, о которых мы говорим, которые сконцентрированы, чтобы нанести этот удар (в районе Артемовска), может быть, тоже будут иметь в своем составе для нанесения удара непосредственно эти "Леопарды", - добавил он. Ранее Алаудинов заявил, что в ближайшее время украинские вооруженные силы попытаются разблокировать находящийся в оперативном окружении Артемовск, для чего под руководством НАТО готовится операция, российские войска фиксируют концентрацию трех группировок противника. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
украина
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украина, артемовск, россия, апты алаудинов, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Артемовск, Россия, Апты Алаудинов, Сергей Лавров, НАТО
Алаудинов заявил, что пока не видел на передовой танки Leopard

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов заявил, что пока не видел на передовой танки Leopard

© AP Photo / Joerg SarbachТанки Leopard 2 A6
Танки Leopard 2 A6 - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Joerg Sarbach
Танки Leopard 2 A6. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Танки "Леопард" пока не встречаются в боях на передовой, возможно, их используют при нанесении планируемого украинским командованием контрудара для разблокирования Артемовска, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
Ранее несколько стран, в числе которых Германия, Польша, Норвегия, передали Украине танки Leopard.
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"К великому сожалению, не могу похвастаться до сих пор, что я тут видел "Леопарды". Желание разбогатеть у наших пацанов велико – они все готовы к встрече "Леопардов", потому что за каждый "Леопард" объявлена серьезная сумма, поэтому ребята ждут не дождутся", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
По его мнению, эти танки, которые украинцы "так рекламируют, пытаются сюда загнать", появятся на передовой уже в обозримом будущем.
"Я так понимаю, что (ударные украинские) группировки, о которых мы говорим, которые сконцентрированы, чтобы нанести этот удар (в районе Артемовска), может быть, тоже будут иметь в своем составе для нанесения удара непосредственно эти "Леопарды", - добавил он.
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Ранее Алаудинов заявил, что в ближайшее время украинские вооруженные силы попытаются разблокировать находящийся в оперативном окружении Артемовск, для чего под руководством НАТО готовится операция, российские войска фиксируют концентрацию трех группировок противника.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАртемовскРоссияАпты АлаудиновСергей ЛавровНАТО
 
 
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