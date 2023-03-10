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Рыбаков предупредили о высоком риске отрыва льдин на водоемах России
Рыбаков предупредили о высоком риске отрыва льдин на водоемах России - РИА Новости, 10.03.2023
Рыбаков предупредили о высоком риске отрыва льдин на водоемах России
Высокий риск отрыва льдин с рыбаками прогнозируется на этой неделе на водоёмах европейской части России, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T02:57
2023-03-10T02:57
2023-03-10T02:58
внии гочс
россия
японское море
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Высокий риск отрыва льдин с рыбаками прогнозируется на этой неделе на водоёмах европейской части России, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На водоёмах европейской территории страны, водохранилищах Сибирского федерального округа, акваториях Охотского и Японского морей сохраняются риски отрыва льдин с рыбаками-любителями и провала людей и техники под лед", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что гидрологическая обстановка в стране соответствует сезонным нормам. Снегодождевые паводки с поднятием уровней воды до 70 сантиметров прошли на реках Краснодарского края. Из-за прогнозируемых осадков и активного таяния снега в горах риски подтопления участков местности и объектов инфраструктуры в регионе сохраняются. В Амурской области существует вероятность подтопления жилых домов и участков автодорог грунтовыми водами.
https://ria.ru/20230221/deti-1853329912.html
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внии гочс, россия, японское море, краснодарский край
ВНИИ ГОЧС, Россия, Японское море, Краснодарский край
Рыбаков предупредили о высоком риске отрыва льдин на водоемах России
ВНИИ ГОЧС: на водоемах некоторых регионов России прогнозируется высокий риск отрыва льдин