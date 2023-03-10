https://ria.ru/20230310/ldiny-1856898029.html

Рыбаков предупредили о высоком риске отрыва льдин на водоемах России

Рыбаков предупредили о высоком риске отрыва льдин на водоемах России - РИА Новости, 10.03.2023

Рыбаков предупредили о высоком риске отрыва льдин на водоемах России

Высокий риск отрыва льдин с рыбаками прогнозируется на этой неделе на водоёмах европейской части России, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T02:57

2023-03-10T02:57

2023-03-10T02:58

внии гочс

россия

японское море

краснодарский край

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Высокий риск отрыва льдин с рыбаками прогнозируется на этой неделе на водоёмах европейской части России, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На водоёмах европейской территории страны, водохранилищах Сибирского федерального округа, акваториях Охотского и Японского морей сохраняются риски отрыва льдин с рыбаками-любителями и провала людей и техники под лед", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что гидрологическая обстановка в стране соответствует сезонным нормам. Снегодождевые паводки с поднятием уровней воды до 70 сантиметров прошли на реках Краснодарского края. Из-за прогнозируемых осадков и активного таяния снега в горах риски подтопления участков местности и объектов инфраструктуры в регионе сохраняются. В Амурской области существует вероятность подтопления жилых домов и участков автодорог грунтовыми водами.

https://ria.ru/20230221/deti-1853329912.html

россия

японское море

краснодарский край

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внии гочс, россия, японское море, краснодарский край