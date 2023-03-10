https://ria.ru/20230310/krym-1856976858.html
Аксенов считает, что население Крыма будет расти
Аксенов считает, что население Крыма будет расти - РИА Новости, 10.03.2023
Аксенов считает, что население Крыма будет расти
Население Крыма будет расти, динамика уже фиксируется, заявил в интервью РИА Новости глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:50
2023-03-10T12:50
2023-03-10T14:47
общество
симферополь
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Население Крыма будет расти, динамика уже фиксируется, заявил в интервью РИА Новости глава республики Сергей Аксенов. Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе. "У нас, на самом деле, много жителей с материковой части России. Статистики какой-либо точной, чтобы сказать, что в Крым переселилось с материковой части такое-то количество наших сограждан, наверное, глобальной нет. Но в целом, точно уверены, что динамика в этой части будет расти, поскольку Крым комфортный по погодным условиям регион", - сказал Аксенов. По его словам, прирост населения уже фиксируется. "Мы видим, как в данном случае у нас растут расходы и на здравоохранение, по местам в дошкольные учреждения динамика добавляется… Соответственно, мы видим (прирост населения в Крыму – ред.). Но цифру, к сожалению, зафиксировать не могу", - рассказал глава республики. Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>
https://ria.ru/20230226/krym-1854385667.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, симферополь, россия, сергей аксенов (политик), республика крым
Общество, Симферополь, Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Аксенов считает, что население Крыма будет расти
Аксенов заявил о фиксации роста населения Крыма и считает, что этот процесс продолжится