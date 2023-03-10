https://ria.ru/20230310/krym-1856976858.html

Аксенов считает, что население Крыма будет расти

Аксенов считает, что население Крыма будет расти - РИА Новости, 10.03.2023

Аксенов считает, что население Крыма будет расти

Население Крыма будет расти, динамика уже фиксируется, заявил в интервью РИА Новости глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:50

2023-03-10T12:50

2023-03-10T14:47

общество

симферополь

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Население Крыма будет расти, динамика уже фиксируется, заявил в интервью РИА Новости глава республики Сергей Аксенов. Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе. "У нас, на самом деле, много жителей с материковой части России. Статистики какой-либо точной, чтобы сказать, что в Крым переселилось с материковой части такое-то количество наших сограждан, наверное, глобальной нет. Но в целом, точно уверены, что динамика в этой части будет расти, поскольку Крым комфортный по погодным условиям регион", - сказал Аксенов. По его словам, прирост населения уже фиксируется. "Мы видим, как в данном случае у нас растут расходы и на здравоохранение, по местам в дошкольные учреждения динамика добавляется… Соответственно, мы видим (прирост населения в Крыму – ред.). Но цифру, к сожалению, зафиксировать не могу", - рассказал глава республики. Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>

https://ria.ru/20230226/krym-1854385667.html

симферополь

россия

республика крым

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, симферополь, россия, сергей аксенов (политик), республика крым