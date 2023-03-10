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Аксенов считает, что население Крыма будет расти - РИА Новости, 10.03.2023
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12:50 10.03.2023 (обновлено: 14:47 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/krym-1856976858.html
Аксенов считает, что население Крыма будет расти
Аксенов считает, что население Крыма будет расти - РИА Новости, 10.03.2023
Аксенов считает, что население Крыма будет расти
Население Крыма будет расти, динамика уже фиксируется, заявил в интервью РИА Новости глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:50
2023-03-10T14:47
общество
симферополь
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Население Крыма будет расти, динамика уже фиксируется, заявил в интервью РИА Новости глава республики Сергей Аксенов. Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе. "У нас, на самом деле, много жителей с материковой части России. Статистики какой-либо точной, чтобы сказать, что в Крым переселилось с материковой части такое-то количество наших сограждан, наверное, глобальной нет. Но в целом, точно уверены, что динамика в этой части будет расти, поскольку Крым комфортный по погодным условиям регион", - сказал Аксенов. По его словам, прирост населения уже фиксируется. "Мы видим, как в данном случае у нас растут расходы и на здравоохранение, по местам в дошкольные учреждения динамика добавляется… Соответственно, мы видим (прирост населения в Крыму – ред.). Но цифру, к сожалению, зафиксировать не могу", - рассказал глава республики. Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230226/krym-1854385667.html
симферополь
россия
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общество, симферополь, россия, сергей аксенов (политик), республика крым
Общество, Симферополь, Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Аксенов считает, что население Крыма будет расти

Аксенов заявил о фиксации роста населения Крыма и считает, что этот процесс продолжится

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Население Крыма будет расти, динамика уже фиксируется, заявил в интервью РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.
Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.
"У нас, на самом деле, много жителей с материковой части России. Статистики какой-либо точной, чтобы сказать, что в Крым переселилось с материковой части такое-то количество наших сограждан, наверное, глобальной нет. Но в целом, точно уверены, что динамика в этой части будет расти, поскольку Крым комфортный по погодным условиям регион", - сказал Аксенов.
По его словам, прирост населения уже фиксируется. "Мы видим, как в данном случае у нас растут расходы и на здравоохранение, по местам в дошкольные учреждения динамика добавляется… Соответственно, мы видим (прирост населения в Крыму – ред.). Но цифру, к сожалению, зафиксировать не могу", - рассказал глава республики.
Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>
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ОбществоСимферопольРоссияСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
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