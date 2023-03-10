Рейтинг@Mail.ru
Часть грузов в Крым идет по сухопутному коридору, заявил Аксенов - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 10.03.2023 (обновлено: 14:48 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/krym-1856966016.html
Часть грузов в Крым идет по сухопутному коридору, заявил Аксенов
Часть грузов в Крым идет по сухопутному коридору, заявил Аксенов - РИА Новости, 10.03.2023
Часть грузов в Крым идет по сухопутному коридору, заявил Аксенов
Значительная часть грузов в Крым идет по сухопутному коридору через новые регионы РФ, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:19
2023-03-10T14:48
россия
симферополь
таганрог
сергей аксенов (политик)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152967/80/1529678000_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_7bd220ea97e9bf7a74b10fb10c90d6a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Значительная часть грузов в Крым идет по сухопутному коридору через новые регионы РФ, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе. "Пока он нас выручает. Мы на самом деле говорим, что значительная часть грузов, если не половина, идет в связи с тем, что время ожидания на паромной переправе определенное есть, сухопутным коридором. Военные нас уверяют, что решения, принятые в части именно выстраивания стратегии проведения спецоперации военной, позволяют обеспечить безопасность этого коридора", - сказал Аксенов. Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь – Бердянск – Мариуполь - Новоазовск. Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230310/krym-1856937974.html
https://ria.ru/20230310/regiony-1856926696.html
россия
симферополь
таганрог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152967/80/1529678000_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_4f2d16479fb548800d371ba7d385286c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, симферополь, таганрог, сергей аксенов (политик), общество
Россия, Симферополь, Таганрог, Сергей Аксенов (политик), Общество
Часть грузов в Крым идет по сухопутному коридору, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: значительная часть грузов на полуостров идет по сухопутному коридору

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкГрузовая машина
Грузовая машина - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Грузовая машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Значительная часть грузов в Крым идет по сухопутному коридору через новые регионы РФ, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Аксенов подтвердил планы строительства нового курортного города в Крыму
Вчера, 10:43
"Пока он нас выручает. Мы на самом деле говорим, что значительная часть грузов, если не половина, идет в связи с тем, что время ожидания на паромной переправе определенное есть, сухопутным коридором. Военные нас уверяют, что решения, принятые в части именно выстраивания стратегии проведения спецоперации военной, позволяют обеспечить безопасность этого коридора", - сказал Аксенов.
Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту МелитопольБердянскМариуполь - Новоазовск.
Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>
Аксенов о сроках интеграции новых регионов России - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Глава Крыма назвал вероятную продолжительность интеграции новых регионов
Вчера, 10:04
 
РоссияСимферопольТаганрогСергей Аксенов (политик)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала