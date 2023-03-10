https://ria.ru/20230310/krym-1856966016.html
Часть грузов в Крым идет по сухопутному коридору, заявил Аксенов
Часть грузов в Крым идет по сухопутному коридору, заявил Аксенов - РИА Новости, 10.03.2023
Часть грузов в Крым идет по сухопутному коридору, заявил Аксенов
Значительная часть грузов в Крым идет по сухопутному коридору через новые регионы РФ, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:19
2023-03-10T12:19
2023-03-10T14:48
россия
симферополь
таганрог
сергей аксенов (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Значительная часть грузов в Крым идет по сухопутному коридору через новые регионы РФ, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе. "Пока он нас выручает. Мы на самом деле говорим, что значительная часть грузов, если не половина, идет в связи с тем, что время ожидания на паромной переправе определенное есть, сухопутным коридором. Военные нас уверяют, что решения, принятые в части именно выстраивания стратегии проведения спецоперации военной, позволяют обеспечить безопасность этого коридора", - сказал Аксенов. Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь – Бердянск – Мариуполь - Новоазовск. Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>
https://ria.ru/20230310/krym-1856937974.html
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РИА Новости
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россия, симферополь, таганрог, сергей аксенов (политик), общество
Россия, Симферополь, Таганрог, Сергей Аксенов (политик), Общество
Часть грузов в Крым идет по сухопутному коридору, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов: значительная часть грузов на полуостров идет по сухопутному коридору