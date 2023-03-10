https://ria.ru/20230310/krym-1856966016.html

Часть грузов в Крым идет по сухопутному коридору, заявил Аксенов

Часть грузов в Крым идет по сухопутному коридору, заявил Аксенов - РИА Новости, 10.03.2023

Часть грузов в Крым идет по сухопутному коридору, заявил Аксенов

Значительная часть грузов в Крым идет по сухопутному коридору через новые регионы РФ, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:19

2023-03-10T12:19

2023-03-10T14:48

россия

симферополь

таганрог

сергей аксенов (политик)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Значительная часть грузов в Крым идет по сухопутному коридору через новые регионы РФ, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе. "Пока он нас выручает. Мы на самом деле говорим, что значительная часть грузов, если не половина, идет в связи с тем, что время ожидания на паромной переправе определенное есть, сухопутным коридором. Военные нас уверяют, что решения, принятые в части именно выстраивания стратегии проведения спецоперации военной, позволяют обеспечить безопасность этого коридора", - сказал Аксенов. Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь – Бердянск – Мариуполь - Новоазовск. Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>

https://ria.ru/20230310/krym-1856937974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, симферополь, таганрог, сергей аксенов (политик), общество