https://ria.ru/20230310/krym-1856937974.html

Аксенов подтвердил планы строительства нового курортного города в Крыму

Аксенов подтвердил планы строительства нового курортного города в Крыму - РИА Новости, 10.03.2023

Аксенов подтвердил планы строительства нового курортного города в Крыму

Планы строительства нового курортного города в Крыму остаются в силе, они будут актуализированы, исходя из текущей ситуации, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:43

2023-03-10T10:43

2023-03-10T14:48

туризм

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сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Планы строительства нового курортного города в Крыму остаются в силе, они будут актуализированы, исходя из текущей ситуации, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов. Ранее Аксенов сообщил, что новый город на 50 тысяч жителей может быть построен на западном побережье Крыма. По его словам, есть два варианта размещения - на западном побережье Крыма в Сакском районе и в Симферопольском районе, в районе поселка Николаевка. "Актуален 100%. У нас есть опять-таки нюансы, связанные с тем, что у нас упали продажи у застройщиков, к сожалению", - сказал Аксенов в интервью, которое проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе, отвечая на вопрос, актуален ли проект нового курортного города. Глава республики уточнил, что есть несколько мест в Сакском и Симферопольском районах, есть еще ряд районов и в приморской полосе. Аксенов уточнил, что как только будут понятны сроки реализации и окупаемости проекта, план действий может быть вынесен для обсуждения на федеральном уровне. "Гарантий по срокам пока не могу давать, в связи с определенными процессами, но динамика есть, движемся в этом направлении. Я уверен, что Крым будет востребован без всяких сомнений", - заключил Аксенов. Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>

https://ria.ru/20230228/krym-1854815869.html

https://ria.ru/20230214/krym-1851868065.html

сакский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, сергей аксенов (политик), сакский район, симферополь, республика крым