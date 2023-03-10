https://ria.ru/20230310/krym-1856913104.html

Аксенов заявил об отсутствии рисков по обеспечению Крыма водой

Аксенов заявил об отсутствии рисков по обеспечению Крыма водой - РИА Новости, 10.03.2023

Аксенов заявил об отсутствии рисков по обеспечению Крыма водой

Рисков по обеспечению Крыма водой нет, воды на полуострове достаточно, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:42

2023-03-10T08:42

2023-03-10T14:50

специальная военная операция на украине

общество

симферополь

украина

херсонская область

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Рисков по обеспечению Крыма водой нет, воды на полуострове достаточно, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов. "Рисков нет по обеспечению (водой – ред.) полуострова. В целом в водохранилищах Крыма около 170 миллионов кубических метров воды, такого объема никогда не было. Но, с учетом работы Северо-Крымского канала, могу сказать, что угрозы Крыму в части водообеспечения, водоснабжения нет никакой", - сказал Аксенов в интервью, которое проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе. Глава Крыма добавил, что в связи с открытием канала точно отпала необходимость строить опреснительные установки и дополнительное водохранилище на территории Симферополя. Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. В ходе спецоперации российские военные разблокировали в Херсонской области Северо-Крымский канал, воду спустя 8 лет начали закачивать на полуостров. Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>

https://ria.ru/20230226/vodokhranilische-1854365312.html

симферополь

украина

херсонская область

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Ольга Фомченкова

общество, симферополь, украина, херсонская область , сергей аксенов (политик)