Аксенов заявил об отсутствии рисков по обеспечению Крыма водой
Аксенов: рисков по обеспечению Крыма водой нет, воды на полуострове достаточно
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области
Военнослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Рисков по обеспечению Крыма водой нет, воды на полуострове достаточно, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.
"Рисков нет по обеспечению (водой – ред.) полуострова. В целом в водохранилищах Крыма около 170 миллионов кубических метров воды, такого объема никогда не было. Но, с учетом работы Северо-Крымского канала, могу сказать, что угрозы Крыму в части водообеспечения, водоснабжения нет никакой", - сказал Аксенов в интервью, которое проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.
Глава Крыма добавил, что в связи с открытием канала точно отпала необходимость строить опреснительные установки и дополнительное водохранилище на территории Симферополя.
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"Объема вод достаточно, баланс воды восстановлен, и подземных вод в том числе, поэтому по Крыму сегодня, с точки зрения обеспечения водой, можно спать спокойно", - заключил он.
Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. В ходе спецоперации российские военные разблокировали в Херсонской области Северо-Крымский канал, воду спустя 8 лет начали закачивать на полуостров.