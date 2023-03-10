Рейтинг@Mail.ru
Аксенов заявил об отсутствии рисков по обеспечению Крыма водой - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 10.03.2023 (обновлено: 14:50 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/krym-1856913104.html
Аксенов заявил об отсутствии рисков по обеспечению Крыма водой
Аксенов заявил об отсутствии рисков по обеспечению Крыма водой - РИА Новости, 10.03.2023
Аксенов заявил об отсутствии рисков по обеспечению Крыма водой
Рисков по обеспечению Крыма водой нет, воды на полуострове достаточно, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:42
2023-03-10T14:50
специальная военная операция на украине
общество
симферополь
украина
херсонская область
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826222187_708:734:3043:2048_1920x0_80_0_0_2af2f7777af429524dca100c05f5d5cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Рисков по обеспечению Крыма водой нет, воды на полуострове достаточно, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов. "Рисков нет по обеспечению (водой – ред.) полуострова. В целом в водохранилищах Крыма около 170 миллионов кубических метров воды, такого объема никогда не было. Но, с учетом работы Северо-Крымского канала, могу сказать, что угрозы Крыму в части водообеспечения, водоснабжения нет никакой", - сказал Аксенов в интервью, которое проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе. Глава Крыма добавил, что в связи с открытием канала точно отпала необходимость строить опреснительные установки и дополнительное водохранилище на территории Симферополя. Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. В ходе спецоперации российские военные разблокировали в Херсонской области Северо-Крымский канал, воду спустя 8 лет начали закачивать на полуостров. Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230226/vodokhranilische-1854365312.html
симферополь
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826222187_1279:725:3043:2048_1920x0_80_0_0_5ccd8eec8849ce192977037bc2da4eda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, симферополь, украина, херсонская область , сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Симферополь, Украина, Херсонская область , Сергей Аксенов (политик)
Аксенов заявил об отсутствии рисков по обеспечению Крыма водой

Аксенов: рисков по обеспечению Крыма водой нет, воды на полуострове достаточно

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области
Военнослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Рисков по обеспечению Крыма водой нет, воды на полуострове достаточно, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.
"Рисков нет по обеспечению (водой – ред.) полуострова. В целом в водохранилищах Крыма около 170 миллионов кубических метров воды, такого объема никогда не было. Но, с учетом работы Северо-Крымского канала, могу сказать, что угрозы Крыму в части водообеспечения, водоснабжения нет никакой", - сказал Аксенов в интервью, которое проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.
Глава Крыма добавил, что в связи с открытием канала точно отпала необходимость строить опреснительные установки и дополнительное водохранилище на территории Симферополя.
«
"Объема вод достаточно, баланс воды восстановлен, и подземных вод в том числе, поэтому по Крыму сегодня, с точки зрения обеспечения водой, можно спать спокойно", - заключил он.
Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. В ходе спецоперации российские военные разблокировали в Херсонской области Северо-Крымский канал, воду спустя 8 лет начали закачивать на полуостров.
Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>
Прохожие на зимней набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Глава Крыма сообщил о планах постройки нового водохранилища
26 февраля, 08:38
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСимферопольУкраинаХерсонская областьСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала