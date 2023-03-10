https://ria.ru/20230310/krym-1856908114.html

Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленских в Крыму

Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленских в Крыму - РИА Новости, 10.03.2023

Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленских в Крыму

Квартиру Владимира и Елены Зеленских в Ливадии передадут нуждающимся, сообщил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T07:35

2023-03-10T07:35

2023-03-10T15:36

россия

ливадия

владимир зеленский

симферополь

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Квартиру Владимира и Елены Зеленских в Ливадии передадут нуждающимся, сообщил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. Квартиру Зеленского передадут либо малообеспеченным, либо многодетным семьям, заключил Аксенов.Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.Во время предвыборной президентской кампании на Украине в 2019-м пресс-служба штаба Зеленского сообщила, что его жена Елена в апреле 2013 года купила в Крыму недвижимость. При покупке она уплатила все обязательные налоги и сборы, а жилье официально задекларировали.В апреле 2022-го госсовет Крыма предложил узаконить принудительное изъятие имущества недружественных стран и иностранных граждан, совершающих недружественные действия в отношении России. Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал эту инициативу.Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>

https://ria.ru/20230309/oskar-1856825409.html

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Аксенов об оборонительных линиях в Крыму, беспилотниках ВСУ и квартире Зеленских в Ливадии Аксенов об оборонительных линиях в Крыму, беспилотниках ВСУ и квартире Зеленских в Ливадии 2023-03-10T07:35 true PT3M04S

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россия, ливадия, владимир зеленский, симферополь, сергей аксенов (политик)