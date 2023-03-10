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Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленских в Крыму - РИА Новости, 10.03.2023
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07:35 10.03.2023 (обновлено: 15:36 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/krym-1856908114.html
Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленских в Крыму
Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленских в Крыму - РИА Новости, 10.03.2023
Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленских в Крыму
Квартиру Владимира и Елены Зеленских в Ливадии передадут нуждающимся, сообщил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T07:35
2023-03-10T15:36
россия
ливадия
владимир зеленский
симферополь
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Квартиру Владимира и Елены Зеленских в Ливадии передадут нуждающимся, сообщил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. Квартиру Зеленского передадут либо малообеспеченным, либо многодетным семьям, заключил Аксенов.Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.Во время предвыборной президентской кампании на Украине в 2019-м пресс-служба штаба Зеленского сообщила, что его жена Елена в апреле 2013 года купила в Крыму недвижимость. При покупке она уплатила все обязательные налоги и сборы, а жилье официально задекларировали.В апреле 2022-го госсовет Крыма предложил узаконить принудительное изъятие имущества недружественных стран и иностранных граждан, совершающих недружественные действия в отношении России. Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал эту инициативу.Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова &gt;&gt;
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Аксенов об оборонительных линиях в Крыму, беспилотниках ВСУ и квартире Зеленских в Ливадии
Аксенов об оборонительных линиях в Крыму, беспилотниках ВСУ и квартире Зеленских в Ливадии
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россия, ливадия, владимир зеленский, симферополь, сергей аксенов (политик)
Россия, Ливадия, Владимир Зеленский, Симферополь, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленских в Крыму

Аксенов: квартиру Зеленского в Крыму передадут малообеспеченным или многодетным

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Квартиру Владимира и Елены Зеленских в Ливадии передадут нуждающимся, сообщил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
«

"Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые, будем говорить, приносят доход врагу. Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую. Это не самоцель — у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас — это победить их, и мы победим, это без вариантов", — сказал руководитель республики.

Квартиру Зеленского передадут либо малообеспеченным, либо многодетным семьям, заключил Аксенов.
Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.
Во время предвыборной президентской кампании на Украине в 2019-м пресс-служба штаба Зеленского сообщила, что его жена Елена в апреле 2013 года купила в Крыму недвижимость. При покупке она уплатила все обязательные налоги и сборы, а жилье официально задекларировали.
В апреле 2022-го госсовет Крыма предложил узаконить принудительное изъятие имущества недружественных стран и иностранных граждан, совершающих недружественные действия в отношении России. Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал эту инициативу.
Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>
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РоссияЛивадияВладимир ЗеленскийСимферопольСергей Аксенов (политик)
 
 
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