https://ria.ru/20230310/krym-1856906728.html

Аксенов анонсировал допсписок национализации имущества украинских олигархов

Аксенов анонсировал допсписок национализации имущества украинских олигархов - РИА Новости, 10.03.2023

Аксенов анонсировал допсписок национализации имущества украинских олигархов

Дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов в Крыму будет готов в конце марта, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T07:05

2023-03-10T07:05

2023-03-10T14:52

игорь коломойский

ринат ахметов

сергей аксенов (политик)

украина

россия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов в Крыму будет готов в конце марта, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе."Большое количество объектов, там более полутысячи. Враги России на территории российского Крыма зарабатывать не будут, без вариантов даже", - сказал Аксенов.По его словам, сейчас составом антитеррористической комиссии, куда входят в том числе все правоохранительные структуры, проводится тщательная проверка объектов."Идет тщательная проверка с тем, чтобы точно не попали под процесс добросовестные граждане Российской Федерации, либо граждане Украины, которые не занимают агрессивной позиции по отношению непосредственно к Российской Федерации в публичном поле. И я найду способ, если не получается это сделать "в лоб", сделать так, чтобы они работали все в другом государстве, пусть едут туда, где им нравится. Поэтому мы этот процесс завершим, в течение двух недель у нас списки актуализируются. В конце марта у нас будет еще дополнительный список по национализации объявлен", - подчеркнул он.Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>

https://ria.ru/20230224/krym-1854089278.html

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игорь коломойский, ринат ахметов, сергей аксенов (политик), украина, россия, симферополь