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Аксенов анонсировал допсписок национализации имущества украинских олигархов - РИА Новости, 10.03.2023
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07:05 10.03.2023 (обновлено: 14:52 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/krym-1856906728.html
Аксенов анонсировал допсписок национализации имущества украинских олигархов
Аксенов анонсировал допсписок национализации имущества украинских олигархов - РИА Новости, 10.03.2023
Аксенов анонсировал допсписок национализации имущества украинских олигархов
Дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов в Крыму будет готов в конце марта, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T07:05
2023-03-10T14:52
игорь коломойский
ринат ахметов
сергей аксенов (политик)
украина
россия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов в Крыму будет готов в конце марта, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе."Большое количество объектов, там более полутысячи. Враги России на территории российского Крыма зарабатывать не будут, без вариантов даже", - сказал Аксенов.По его словам, сейчас составом антитеррористической комиссии, куда входят в том числе все правоохранительные структуры, проводится тщательная проверка объектов."Идет тщательная проверка с тем, чтобы точно не попали под процесс добросовестные граждане Российской Федерации, либо граждане Украины, которые не занимают агрессивной позиции по отношению непосредственно к Российской Федерации в публичном поле. И я найду способ, если не получается это сделать "в лоб", сделать так, чтобы они работали все в другом государстве, пусть едут туда, где им нравится. Поэтому мы этот процесс завершим, в течение двух недель у нас списки актуализируются. В конце марта у нас будет еще дополнительный список по национализации объявлен", - подчеркнул он.Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230224/krym-1854089278.html
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игорь коломойский, ринат ахметов, сергей аксенов (политик), украина, россия, симферополь
Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Сергей Аксенов (политик), Украина, Россия, Симферополь
Аксенов анонсировал допсписок национализации имущества украинских олигархов

Аксенов: допсписок национализации имущества украинских олигархов подготовят в конце марта

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов в Крыму будет готов в конце марта, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.
Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.
"Большое количество объектов, там более полутысячи. Враги России на территории российского Крыма зарабатывать не будут, без вариантов даже", - сказал Аксенов.
По его словам, сейчас составом антитеррористической комиссии, куда входят в том числе все правоохранительные структуры, проводится тщательная проверка объектов.
"Идет тщательная проверка с тем, чтобы точно не попали под процесс добросовестные граждане Российской Федерации, либо граждане Украины, которые не занимают агрессивной позиции по отношению непосредственно к Российской Федерации в публичном поле. И я найду способ, если не получается это сделать "в лоб", сделать так, чтобы они работали все в другом государстве, пусть едут туда, где им нравится. Поэтому мы этот процесс завершим, в течение двух недель у нас списки актуализируются. В конце марта у нас будет еще дополнительный список по национализации объявлен", - подчеркнул он.
Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>
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