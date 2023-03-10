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Аксенов рассказал об успешной работе ПВО в Крыму - РИА Новости, 10.03.2023
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05:05 10.03.2023 (обновлено: 14:54 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/krym-1856901657.html
Аксенов рассказал об успешной работе ПВО в Крыму
Аксенов рассказал об успешной работе ПВО в Крыму - РИА Новости, 10.03.2023
Аксенов рассказал об успешной работе ПВО в Крыму
Отдельные украинские беспилотники могут долетать до Крыма, но их сбивают, полуострову в этом плане ничего не угрожает, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T05:05
2023-03-10T14:54
сергей аксенов (политик)
симферополь
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Отдельные украинские беспилотники могут долетать до Крыма, но их сбивают, полуострову в этом плане ничего не угрожает, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе."В принципе, основные точки запуска беспилотников известны нашим военным. Я думаю, что корректно было бы, если бы военные на этот вопрос отвечали. На мой взгляд, с точки зрения именно беспилотников и технических возможностей, часть из них РЭБ обваливает в море, часть сбивает", - сказал Аксенов в ответ на вопрос о попытках украинских беспилотников атаковать Крым.По его словам, благодаря мерам безопасности, принятым по поручению президента, "Крыму ничего не угрожает". "Да, могут быть там долеты отдельных беспилотников, боеприпасы западного производства поступают регулярно на Украину, как коллеги говорят, я со слов военных здесь буду говорить о том, что они видят, как противодействовать этой ситуации", - отметил глава Крыма.При этом, добавил Аксенов, Крым готов к любым вызовам.Киев предпринимал несколько попыток налетов беспилотников на Крым, о последней такой попытке в Минобороны России сообщали первого марта, тогда атака была отражена: шесть дронов сбили силы ПВО, еще четыре БПЛА вывели из строя с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы.Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова &gt;&gt;
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Аксенов об оборонительных линиях в Крыму, беспилотниках ВСУ и квартире Зеленских в Ливадии
Аксенов об оборонительных линиях в Крыму, беспилотниках ВСУ и квартире Зеленских в Ливадии
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сергей аксенов (политик), симферополь, россия, украина
Сергей Аксенов (политик), Симферополь, Россия, Украина
Аксенов рассказал об успешной работе ПВО в Крыму

Глава Крыма Аксенов: отдельные БПЛА ВСУ могут долетать до Крыма, но их сбивают, угроз нет

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" в Крыму
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 Триумф в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Отдельные украинские беспилотники могут долетать до Крыма, но их сбивают, полуострову в этом плане ничего не угрожает, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.
Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.
"В принципе, основные точки запуска беспилотников известны нашим военным. Я думаю, что корректно было бы, если бы военные на этот вопрос отвечали. На мой взгляд, с точки зрения именно беспилотников и технических возможностей, часть из них РЭБ обваливает в море, часть сбивает", - сказал Аксенов в ответ на вопрос о попытках украинских беспилотников атаковать Крым.
По его словам, благодаря мерам безопасности, принятым по поручению президента, "Крыму ничего не угрожает". "Да, могут быть там долеты отдельных беспилотников, боеприпасы западного производства поступают регулярно на Украину, как коллеги говорят, я со слов военных здесь буду говорить о том, что они видят, как противодействовать этой ситуации", - отметил глава Крыма.
При этом, добавил Аксенов, Крым готов к любым вызовам.
Киев предпринимал несколько попыток налетов беспилотников на Крым, о последней такой попытке в Минобороны России сообщали первого марта, тогда атака была отражена: шесть дронов сбили силы ПВО, еще четыре БПЛА вывели из строя с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы.
Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>
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