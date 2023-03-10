https://ria.ru/20230310/krym-1856898432.html

Все объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО, заявил Аксенов

Все объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО, заявил Аксенов - РИА Новости, 10.03.2023

Все объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО, заявил Аксенов

Все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО, глобально полуострову ничего не угрожает, заявил в интервью РИА Новости глава региона... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T03:04

2023-03-10T03:04

2023-03-10T04:15

сергей аксенов (политик)

симферополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО, глобально полуострову ничего не угрожает, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе."Я знаю все решения, что лидер (президент России - ред.), в том числе и по моему обращению, поручения дал Минобороны. Опять же, не могу здесь приводить ни количественные, ни качественные показатели, к сожалению, в этой всей ситуации. Могу сказать, что все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, защищены максимально. С максимально возможных сегодня позиций", - сказал Аксенов в ответ на вопрос об усилении ПВО на территории полуострова.Аксенов не исключил человеческий фактор и другие "моменты", однако заверил, что в глобальном смысле Крыму ничего не угрожает.Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах Киева захватить Крым и Донбасс. В начале февраля врио главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что киевские власти начали формировать штурмовые бригады для этой операции.В России такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".

https://ria.ru/20230308/krym-1856537321.html

симферополь

россия

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сергей аксенов (политик), симферополь, россия