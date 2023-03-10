Рейтинг@Mail.ru
Все объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО, заявил Аксенов - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 10.03.2023 (обновлено: 04:15 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/krym-1856898432.html
Все объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО, заявил Аксенов
Все объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО, заявил Аксенов - РИА Новости, 10.03.2023
Все объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО, заявил Аксенов
Все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО, глобально полуострову ничего не угрожает, заявил в интервью РИА Новости глава региона... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T03:04
2023-03-10T04:15
сергей аксенов (политик)
симферополь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148575/58/1485755851_0:130:3047:1844_1920x0_80_0_0_93dd8cff849d83f0c477981c342fefb8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО, глобально полуострову ничего не угрожает, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе."Я знаю все решения, что лидер (президент России - ред.), в том числе и по моему обращению, поручения дал Минобороны. Опять же, не могу здесь приводить ни количественные, ни качественные показатели, к сожалению, в этой всей ситуации. Могу сказать, что все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, защищены максимально. С максимально возможных сегодня позиций", - сказал Аксенов в ответ на вопрос об усилении ПВО на территории полуострова.Аксенов не исключил человеческий фактор и другие "моменты", однако заверил, что в глобальном смысле Крыму ничего не угрожает.Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах Киева захватить Крым и Донбасс. В начале февраля врио главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что киевские власти начали формировать штурмовые бригады для этой операции.В России такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".
https://ria.ru/20230308/krym-1856537321.html
симферополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148575/58/1485755851_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_e7872d17fb0ebbb15f6866de2d01f47e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей аксенов (политик), симферополь, россия
Сергей Аксенов (политик), Симферополь, Россия
Все объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: все центральные объекты жизнеобеспечения максимально защищены ПВО

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" полка противовоздушной обороны в Феодосии
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" полка противовоздушной обороны в Феодосии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО, глобально полуострову ничего не угрожает, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.
Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.
"Я знаю все решения, что лидер (президент России - ред.), в том числе и по моему обращению, поручения дал Минобороны. Опять же, не могу здесь приводить ни количественные, ни качественные показатели, к сожалению, в этой всей ситуации. Могу сказать, что все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, защищены максимально. С максимально возможных сегодня позиций", - сказал Аксенов в ответ на вопрос об усилении ПВО на территории полуострова.
Аксенов не исключил человеческий фактор и другие "моменты", однако заверил, что в глобальном смысле Крыму ничего не угрожает.
Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах Киева захватить Крым и Донбасс. В начале февраля врио главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что киевские власти начали формировать штурмовые бригады для этой операции.
В России такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
В Крыму связали безопасность России с лишением Киева выхода к Черному морю
8 марта, 09:09
 
Сергей Аксенов (политик)СимферопольРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала