Все объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов: все центральные объекты жизнеобеспечения максимально защищены ПВО
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" полка противовоздушной обороны в Феодосии
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" полка противовоздушной обороны в Феодосии. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО, глобально полуострову ничего не угрожает, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.
Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.
"Я знаю все решения, что лидер (президент России - ред.), в том числе и по моему обращению, поручения дал Минобороны. Опять же, не могу здесь приводить ни количественные, ни качественные показатели, к сожалению, в этой всей ситуации. Могу сказать, что все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, защищены максимально. С максимально возможных сегодня позиций", - сказал Аксенов в ответ на вопрос об усилении ПВО на территории полуострова.
Аксенов не исключил человеческий фактор и другие "моменты", однако заверил, что в глобальном смысле Крыму ничего не угрожает.
Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах Киева захватить Крым и Донбасс. В начале февраля врио главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что киевские власти начали формировать штурмовые бригады для этой операции.
В России такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".