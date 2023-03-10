https://ria.ru/20230310/knr-1856904084.html

Вице-премьера Госсовета Хань Чжэна избрали заместителем председателя КНР

Вице-премьера Госсовета Хань Чжэна избрали заместителем председателя КНР - РИА Новости, 10.03.2023

Вице-премьера Госсовета Хань Чжэна избрали заместителем председателя КНР

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу избрали первого заместителя премьера Госсовета КНР Хань Чжэна на пост заместителя... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T06:06

2023-03-10T06:06

2023-03-10T06:16

китай

чжэцзян

шанхай

хань чжэн

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

в мире

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ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу избрали первого заместителя премьера Госсовета КНР Хань Чжэна на пост заместителя председателя КНР, свидетельствуют результаты голосования. Голосование по кандидатурам председателя, вице-председателя и председателя Центрального военного совета КНР прошло в пятницу утром на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва. Пост государственного и военного руководителя КНР по итогам голосования занял генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. Хань Чжэн родился в 1954 году в восточной китайской провинции Чжэцзян, он окончил Восточно-Китайской педагогический университет и после этого почти вся его карьера так или иначе была связана с Шанхаем. В 2003-2012 годах он занимал пост мэра города, после чего пошел на повышение и занял пост главы Шанхайского горкома КПК. В 2012 году он стал членом Политбюро ЦК КПК, в 2017 году вошел в состав постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, а на сессии парламентской сессии 2018 года был назначен первым вице-премьером Госсовета КНР. Хань Чжэн на посту вице-премьера был высшим должностным лицом КНР, ответственным за дела Гонконга и Макао, а также сопредседателем российско-китайских межправительственных комиссий по инвестиционному сотрудничеству и по энергетическому сотрудничеству. Вместе с тем он возглавлял руководящую группу по работе XXIV зимних Олимпийских игр и в феврале 2022 года дал старт эстафете олимпийского огня.

https://ria.ru/20230310/knr-1856903668.html

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китай, чжэцзян, шанхай, хань чжэн, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, в мире