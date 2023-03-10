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Ким Чен Ын вместе с дочерью наблюдал за учениями артиллерии

Ким Чен Ын вместе с дочерью наблюдал за учениями артиллерии - РИА Новости, 10.03.2023

Ким Чен Ын вместе с дочерью наблюдал за учениями артиллерии

Лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг вместе с дочерью руководил и наблюдал за полевыми учениями артиллерийской части "Хвасон" Западного фронта Корейской народной... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T04:23

2023-03-10T04:23

2023-03-10T14:00

корейская народная армия

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СЕУЛ, 10 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг вместе с дочерью руководил и наблюдал за полевыми учениями артиллерийской части "Хвасон" Западного фронта Корейской народной армии (КНА), передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее сообщалось, что КНДР в четверг пустила одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря. Как отмечало южнокорейское агентство Рёнхап, пуск может быть реакцией на скорое начало военных учений Южной Кореи и США. "Ким Чен Ын ознакомился с положением боевой и политической подготовки военных, порядком действий подразделения при выполнении важных оперативных задач и его способностью управлять системами вооружения", - говорится в сообщении ЦТАК. Лидер КНДР также проверил фактическую боевую готовность 8-й огневой штурмовой роты подразделения, отвечающей за удары по оперативным аэродромам противника на направлении Западного фронта. За "огневыми ударными учениями" наблюдало также основное руководство Центрального комитета Трудовой партии КНДР и командиры крупного сводного подразделения Корейской народной армии. Помимо этого, на фотографиях, опубликованных ЦТАК, присутствует дочь Ким Чен Ына, известная как Ким Чжу Э. Как и ее отец, Ким Чжу Э пришла в длинном черном пальто, она присутствовала при учениях артиллерии, сидя позади Ким Чен Ына, а также вместе с ним сфотографировалась с военным руководством. Это уже восьмое ее появление на публике. Южная Корея и США с 13 по 23 марта проведут масштабные совместные Freedom Shield, которые станут самыми продолжительными в истории альянса командно-штабными учениями в формате компьютерной симуляции. Также одновременно с ними пройдут крупные полевые учения Warrior Shield. Сообщается, что идут переговоры об участии в этих учениях атомного авианосца класса "Нимиц" и атомной подводной лодки США. Кроме того союзники провели 6 марта совместные учения ВВС с участием американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие, до этого 3 марта прошли аналогичные учения, в которых был задействован бомбардировщик США B-1B. Также 6 марта стартовали первые в этом году учения ВВС союзников под названием Buddy Wing, которые планируется провести девять раз за год. Северная Корея резко критикует такие действия Сеула и Вашингтона. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что КНДР будет считать объявлением войны возможные военные действия США против испытаний стратегического оружия Пхеньяном, а также пообещала "ошеломляющие" ответные меры, если США и Южная Корея продолжат военную активность в регионе. Ранее Ким Ё Чжон уже заявляла, что Пхеньян примет соответствующие шаги, если расценит, что передвижения стратегических ударных средств вооруженных сил США в районе Корейского полуострова будут расценены как прямая или косвенная угроза КНДР.

https://ria.ru/20230305/kndr-1855908857.html

https://ria.ru/20230226/koreya-1854367070.html

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корейская народная армия, ким чен ын, ким е чжон, сша, южная корея, пхеньян, в мире